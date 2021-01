Újabb járványgócokat szűrt ki a tömeges tesztelés Szlovákiában

Igor Matovič szlovák miniszterelnök vasárnap este a köztelevízióban mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek az újabb országos mintavétel lebonyolításában. Szlovákiában január 18-ától január 26-ig, kilenc napon keresztül tart az általános tesztelés, melynek célja, hogy a lehető legtöbb fertőzött személyt kiszűrjék, és felszámolják az országban a koronavírus gócpontjait.

A már több mint egy hete tartó tömeges tesztelésen eddig több mint 20 ezer pozitív esetet szűrtek ki országszerte. „Az elkövetkező napokban, egészen

kedd estig arra számítunk, hogy 2 millió 700 ezren részt vesznek a tesztelésen és körülbelül 30 ezer lesz a fertőzöttek száma”

– nyilatkozta a miniszterelnök.

Igor Matovič beszélt arról is, hogy aki most pozitív lett, igyekezzen elszigetelni magát a legszűkebb családjától, hogy lehetőség szerint megelőzze, hogy a többiek is elkapják a fertőzést. Azoknak is üzent, akiknek a teszt negatív eredményt mutatott.

Szerinte nekik is úgy kell viselkedniük, mintha pozitívak lennének.

Az országos szűrővizsgálatnak köszönhetően fény derült a járvány két új gócpontjára is. Az egyik Dunaszerdahelyen található, ahol város peremén élő roma közösség mintegy 24 százalékáról derült ki, hogy fertőzött. Az önkormányzat hírportálja szerint az ott tesztelt 172 lakosból 41 eredménye lett pozitív.

A regionális tisztiorvos ezért azonnali hatállyal karantént rendelt el, s mivel a városi rendőrök között is megjelent a fertőzés, így vasárnaptól katonák és rendőrök őrzik a roma közösséget.

„Tudomásul vettük a javaslatot, hogy karantén alá vonják ezt a közösséget. A városi és állami rendőrök felé pedig az a kérés érkezett, hogy ügyeljenek a szabályok betartására a helyszínen. Az érintettek ellátásáról ugyanakkor az önkormányzat gondoskodik” – tájékoztatott Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.

A másik gócpont a Nagyrőcei járás, ahol tavaly novemberben a tömeges tesztelés első körében még a legalacsonyabb volt a fertőzöttek száma országos viszonylatban.

A kedden záródó általános tesztelést követően szerdától negatív tesztre lesz szükségük az embereknek, ha a munkahelyükre, orvoshoz vagy a természetbe szeretnének menni. Egy hét múlva pedig folytatódik a szűrés abban a több mint harminc járásban, amelyben a legrosszabb eredmény születik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt