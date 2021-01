Negatív teszt nélkül szinte mozdulni sem lehet a Nyitrai járásban

A járvány által leginkább sújtott szlovák városban minden tizedik lakos fertőzött. A nyitrai egyetemi kórház a napokban az összeomlás szélére került, olyan sok koronavírusos beteget szállítottak be a mentők, és ezért már más kórházak segítségét is kérték. Ebből kifolyólag alakult át a galántai intézmény is Covid-kórházzá, ahol csütörtöktől csak koronavírusos pácienseket kezelnek az akut betegeken kívül.

A kritikus járványügyi helyzet miatt a Nyitrai járás vállalatai már elkezdték letesztelni a dolgozóikat. Január 11-től a járáson belül szigorodnak a kijárási tilalom feltételei. „Jövő hétfőtől már csak azok a személyek mehetnek be a munkahelyükre a Nyitrai járásban, akik fel tudnak mutatni egy PCR vagy antigén koronavírustesztről szóló negatív tanúsítványt” – jelentette be Marek Krajčí egészségügyi miniszter. Ugyanez vonatkozik azokra, akik a gyermeküket óvodába vagy iskolába kísérik, és

a helyiek már a természetbe sem mehetnek negatív teszt nélkül.

Abban az esetben viszont, ha valaki a legközelebbi boltba vagy gyógyszertárba készül, nincs szüksége tesztre. Azoknak sem kell részt venni a mintavételen, akik az előző három hónapban átestek a megbetegedésen, és erről fel tudnak mutatni valamilyen igazolást. A szigorítások január 29-ig lesznek érvényben. A Nyitrai járásban mindemellett

a következő három hétvégén tömeges mintavételt szerveznek, mindezt a szerdán meghozott kormányjavaslat alapján.

Marek Hattas, Nyitra polgármestere közölte, hogy a járásban már megkezdődtek az előkészületek. A cél: csökkenti a pozitív eredmények görbéjét, hogy ennek eredményeképpen a járás visszatérhessen a normális életbe. A Jaguar-Land Rover nyitrai autógyárában is elkezdték már a mintegy ötezer alkalmazott tesztelését.

Miroslava Remenárová, a cég vállalati kapcsolatokért felelős menedzsere közölte, csütörtökön reggel hét órakor elkezdték a gyárban a tesztelést.

A kijárási tilalom betartatásának érdekében fokozott rendőri ellenőrzésekre kell számítani országszerte.

Közlekedési, rendvédelmi és vasúti rendőrök is nagyobb számban teljesítenek majd szolgálatot a következő napokban, hetekben. A rendőrök szúrópróbaszerűen igazoltathatnak a járási határokon. Emellett azokat a helyeket is ellenőrizni fogják, ahol több ember találkozik egymással. Például élelmiszerboltokban, drogériákban vagy akár a mintavételi pontok előtt. Minden egyes szabálysértést egyénileg fognak elbírálni. Közigazgatási eljárás keretében akár 1600 eurós büntetés is kiszabható annak, aki nem tartja be a rendelkezéseket.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com