Volt, ahol tömegek ünnepelték együtt az újévet - fotók

A Covid-19-járványt felszámoló Új-Zélandon tömegek töltötték meg az utcákat és harangozták be 2021-et, míg a világ más részein irigykedve figyelték az óceániaiak – vagy épp a kínaiak – ünneplését.

A távoli szigetországban mindössze 25-en haltak meg a bolygón zűrzavart okozó betegségben. Az Európában megszokott korlátozások náluk ismeretlenek és így Aucklandben – az ország legnagyobb városában – az emberek megtöltötték a város sugárútjait és tömegbe verődve nézték a hagyományos tűzijátékot.

A tőlünk nézve szomszédos Ausztráliát sem sújtotta úgy a pandémia, mint Európát és így Melbourne és Sydney utcáin is megjelentek az ünneplők.

A világ legtöbb országa viszont visszafogottan ünnepelt és ünnepel, abban a reményben, hogy 2021-ben már maximum csak rossz emlék lesz az óév.

Sok helyen csak a tévén szabad nézni a tűzijátékokat és ünnepi előadásokat, van ahol egyszerűen törölték őket.

Európa több országában és Brazíliában is a katonaság tartatja be az éjszakai kijárási és gyülekezési tilalmat, miközben ugyan lassan megindulnak az oltási programok, de hónapokra van az a szintű védettség, amikor az élet visszatérhet a normális kerékvágásba.

Nagy-Britanniában – ahol a legnépesebb országrész, Anglia lakosságának immár háromnegyede él gyakorlatilag újabb karantén alatt –, kormány tudományos tanácsadói így óvták a gyülekezéstől a lakosokat: "a koronavírus nagyon szereti a tömeget".

Bár a pandémia egykori epicentrumában, Vuhanban is teljes a szabadság és az utóbbi hónapokban felpörgött az éjszakai élet, az újévet csak szerényebb fényjátékkal üdvözölték. Ez azonban azért is van így, mert a kínai újév nagyobb ünnepnek számít.

Londonban közben kerítéssel vették körül a Trafalgar teret, ahol hagyományosan sokan partiznak Újévkor, hogy a különösen fertőző új vírusfajta miatt minimálisra szorítsák a megbetegedéseke lehetőségét.

New Yorkban, az ikonikus Times Square-n a mostani Szilveszterkor is lecsúszott a fénygömb, de a rendőrség jó előre közölte: nem engedik be az ünneplőket, akik máskor extatikusan ünneplik itt az újévet.

A Közel-Keleten viszont Dubaj masszív tűzijátékra és ünneplésre készült az ikonikus Burzs Kalifa toronynál. Közben az idén katasztrófális robbanástól sújtott Bejrútban hajnali háromig tolták ki a kijárási tilalom kezdetét és bárok, éttermek és night klubok várták a szórakozókat.