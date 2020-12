Szlovákiai magyar összefogás helyett összeomlás?

2020. augusztus 20-án a három szlovákiai magyar politikai párt, az MKP, a Híd és az Összefogás Révkomáromban aláírt egy közös szándéknyilatkozatot, melyben lefektették, hogy a felvidéki magyarok politikai érdekképviseletét egy egységes magyar pártban képzelik el a jövőben. Az azóta eltelt közel négy hónap alatt a színfalak mögött zajlottak a hárompárti egyeztetések. A szlovákiai magyar választók felé csak annyit kommunikáltak a felek, hogy karácsonyra szeretnék lezárni a tárgyalásokat, és bejelenteni az egyesülésből létrejött új magyar pártot.

Ennek ma lett volna a napja Pozsonyban,

a várt bejelentés helyett azonban csak arról tájékoztattak, hogy nem jutottak közös nevezőre, és továbbra sincs hárompárti megállapodás.

A három közül a legkisebb szubjektum, az Összefogás kedden azzal vádolta meg a Hidat, hogy a gyors megegyezés érdekében ultimátumot adott nekik, és a gyorsaság legfontosabb oka, hogy

a hidas politikusok félnek a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozóitól,

akik az utóbbi hetekben több az előző, Fico-kormány alatt magas rangú politikai és állami funkciót betöltő személyt is letartóztatottak.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke szerint az azonnali megállapodáshoz ragaszkodó Híd politikusainak láthatóan van félnivalója a hatóságoktól, ezért fogalmaztak meg ultimátumot az irányukba. „Mi múlt héten is, és a tegnapi tárgyaláson is azt mondtuk, hogy ha nincs megegyezés, akkor folytassuk januárban vagy februárban, mert méltatlan, hogy ultimátumokkal zsarolja az egyik fél a másikat. Az is méltatlan, hogy becsapjuk a választókat, kiállunk eléjük, és elmondjuk, hogy megegyeztünk, miközben egy sor kérdésben nincs egység, nincs megegyezés” – mondta az Összefogás elnöke.

A Híd és az MKP elnökének szavaiból az derült ki, hogy a két párt az Összefogás nélkül folytatja a tárgyalásokat,

de nem zárták ki, hogy ahhoz később az Összefogás is csatlakozhat. Sólymos László, a Híd elnöke cáfolta, hogy ultimátumot adtak az Összefogásnak, és sajnálja hogy az Összefogás nem tudta elfogadni a megegyezés feltételeit. Hangsúlyozta, hogy a szlovákiai magyarok legszélesebb egységére törekedtek, számukra a megegyezés célja egy erős képviselet megteremtése. „Annak örülök, hogy az MKP-val sikerült megtalálni a közös hangot, és érezzük azt a felelősséget, hogy be kell temetnünk azokat az árkokat, melyek már tíz éve a szlovákiai magyarok között húzódnak. Létre kell hozni egy olyan politikai keretet, egy olyan politikai erőt, amely a szlovákiai magyarokat képviselni tudja, amely erősen tud fellépi a szlovák politikai színtéren” – fogalmazott Sólymos László.

Forró Krisztián, az MKP elnöke reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások januárban az Összefogás részvételével tovább folytatódnak. „Nagyon csalódott vagyok, és együtt érzek a felvidéki magyarokkal. Az, amit ma itt láthattak, az semmiképp sem szolgálja a közösségünket. Mindemellett el kell, mondjam, hogy továbbra is azon fogok dolgozni, hogy ez az egység a lehető legszélesebb körben létrejöjjön” – jelentette ki az MKP elnöke, aki nagyon rossz üzenetnek tartja, hogy a magyar közösség élő adásban ilyen képet mutat magáról.

„A cirkuszban jók vagyunk”

– tette hozzá a pártelnök.

Nyitókép: YouTube/Ujszo.com