koronavírus

Szlovákia egészségügyi minisztere arra kérte az egészségügyi dolgozókat, az ötöd- és hatodéves orvostanhallgatókat, valamint az ápolói és sürgősségi egészségügyi szakon tanuló diákokat, hogy segítsenek az országos tesztelésben, amelyet a következő hétvégéken végeznek Szlovákiában. Megközelítőleg 20 ezer személyre lenne szükség a munka elvégzéséhez.

„Jó hírem van, mert már több mint 2600 olyan ember regisztrálta magát, aki segítséget szeretne nyújtani. Köszönöm a hozzáállásukat, és bízom benne, hogy a számuk még nőni fog” – fogalmazott Marek Krajčí. A tárcavezető hozzátette, hogy 7 euró órabért fizetnek az egészségügyi dolgozóknak, és minden pozitív eset után 20 eurós veszélyességi pótlékot kapnak. A miniszter úgy véli, elég ember lesz a munka elvégzésére.

Az országos tesztelés mindenki számára ingyenes lesz. Igor Matovič kormányfő kijelentette, aki nem bízik az országos tesztelésben, magánlaboratóriumban is elvégeztetheti a vizsgálatot, ebben az esetben azonban mindenkinek magának kell megfizetnie a tesztelést. Mint mondta, aki nem tud felmutatni negatív koronavírustesztet, arra tíznapos karantén vár majd. Ez esetben azonban az illetőnek az állam nem fizet sem ápolási díjat, sem betegszabadságot.

Az országos tesztelésen résztvevők igazolást kapnak a részvételükről.

Ha a rendőrök vagy a katonák felszólítására ezt valaki nem tudja felmutatni, kihágást követ el, és 1650 euróig terjedő bírságot szabhatnak ki rá.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök úgy véli, hogy ténylegesen önkéntes alapúnak kellene lennie az országos mintavételnek. Az államfő szerint ha valakit büntetnek, amiért nem vesz részt a tesztelésen, akkor abban az esetben nem beszélhetünk önkéntességről. Čaputová megjegyezte, a kormány keresi a lehetőségét annak, hogy minden lépés összhangban legyen az alkotmánnyal.

A koalíció egyöntetűen támogatja az önkéntes alapú országos tesztelést. A kormány vasárnap bízta meg a hadsereget az akció előkészítésével és lebonyolításával. A fegyveres erők mintegy 8000 tagját fogják kivezényelni a munka elvégzésére. Jaroslav Naď védelmi miniszter közölte: az összes bevethető katona, rendőr és tűzoltó részt vesz a Közös felelősség nevű akcióban. A tárcavezető úgy véli, a tömeges tesztelés az egyetlen megoldás, amivel elkerülhető az ország leállítása. „A megválaszolatlan kérdésekből egyre kevesebb van. Minden információt megosztunk az önkormányzatokkal” – közölte. Azt is elmondta, hogy rengeteg kérdést kapnak külföldről az országos teszteléssel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a jövőben további országok követhetik Szlovákia példáját.

A Magánorvosok Szövetsége szerint nem készítették elő megfelelően, helytelen és veszélyes az átfogó országos tesztelés. Azt mondják, a terv számos kérdést vet fel, ezért javasolják a leállítását és azt, hogy tárgyaljanak róla. Az egyesület hazárdjátéknak tartja a tervet,

a magánorvosok attól tartanak, megbénulhat az egészségügyi ellátás.

Az AKO ügynökség felmérése szerint a megkérdezettek 44 százaléka biztosan részt venne az országos koronavírus-tesztelésen. További 28 százaléknyian nyilatkozták azt, hogy valószínűleg leteszteltetik magukat. A válaszadók 10 százaléka biztosan nem, 10,5 százaléka pedig valószínűleg nem venne részt az általános tesztelésen. Határátkelőket is lezárhatnak Kedden 2202 koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumokban, ami az eddigi legmagasabb napi szám. Az elvégzett 13 800 teszt is megközelítette az eddigi tesztelési rekordot - közölte az egészségügyi információk nemzeti központja.



Igor Matovic kormányfő újságíróknak nyilatkozva nem zárta ki, hogy a fertőzöttek napi száma még a héten elérheti a háromezret is. A szlovákiai kórházakban jelenleg 844 beteget kezelnek, s ez a szám - jegyezte meg Matovic - "egy hónapon belül akár ötezerre is emelkedhet". Meggyőződése, hogy ezért mindenképpen újabb óvintézkedésekre lesz szükség. Az országos válságstáb csütörtökön Pozsonyban ül össze, és megvitatja a további teendőket.

Jaroslav Nad védelmi miniszter szerint nem zárható ki, hogy november 2-a után Szlovákia határain tesztelni fogják a belépőket. "Mindenkit letesztelünk, aki átlépi a határt" - szögezte le a tárcavezető. Hozzátette, a kormány azzal számol, hogy ez az intézkedés két hétig marad érvényben.

Roman Mikulec belügyminiszter úgy egészítette ki kollégája bejelentését, hogy a hatóságok azt is mérlegelik, ne zárják-e le a határátkelőhelyek egy részét.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com