Szlovákia már hetek óta készül az ország lakosságának teljes tesztelésére

„Minden szlovák állampolgárt antigén-tesztnek vetnek alá. Az országos tesztelés a választásokhoz hasonló módon zajlik majd” – tájékoztatott Igor Matovič szlovák kormányfő szombat délután. A nagyméretű akció e hét végén kezdődne el.

A tesztelések többségét két hét múlva tervezik elvégezni.

Az állam mintegy 13 millió darabot rendelt az antigén-tesztekből,

amelyek eredménye már 15 perccel a mintavétel után kiértékelhető. Az Állami Tartalékalap már megkezdte a tesztek beszerzését.

Szlovákiának valamivel több mint 5 millió lakosa van, a tesztelés alól azonban kivételt képeznek a 10 év alatti gyermekek. Igor Matovič szerint az egész országban mintegy 6 ezer tesztelési helyet alakítanak ki, a szám lényegében megfelel a választói körzetek számának. Egy-egy tesztelőhelyen átlagban hét emberre lesz szükség. Az akció lebonyolításába a hadsereget is bevonják.

A Pravda napilap információi szerint

a Szlovákia teljes lakosságának leteszteléséről szóló tervről csupán 15 ember tudott az egész országban.

Köztük volt Jaroslav Naď védelmi miniszter is, aki felszólította a külföldön tartózkodó egészségügyi dolgozókat, hogy térjenek haza. A tárcavezető bejelentette, hogy az országos tesztelés miatt az újkori Szlovákia történetének legnagyobb logisztikai műveletére készülnek. Az, hogy mindenki számára kötelező lesz-e a tesztelés, az elkövetkező napokban derül ki. Amennyiben kötelezővé teszik, törvénymódosításra is szükség lesz.

A koalíciós partnerek támogatják a kormányfő bejelentését. Az Igor Matovič intézkedéseit legtöbbet bíráló gazdasági miniszter is arra kér mindenkit, hogy vegyen részt a tesztelésen. „A teszteket megvettük, Mindenszentekre letesztelünk minden lakost, így fogjuk tudni, ki fertőzött és ki nem. Ezután már csak a fertőzöttek felelősségén múlik, betartják-e a karantént” – írta közösségi oldalán Richard Sulík. A többi koalíciós párt vezetője is elismeri, hogy a munkahelyek és a gazdaság megmentéséhez, valamint a normális élethez való visszatéréshez szemmel láthatóan radikális műveletre van szükség.

Igor Matovič azt is bejelentette, kész lemondani kormányfői posztjáról, amennyiben az országos tesztelés nem valósul meg. „Hajlandó vagyok elállni a teszteléstől, de akkor inkább a lemondást választom. Jelenleg ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a vírus terjedését. Attól tartok, hogy az idáig meghozott óvintézkedések nem fognak működni. Egy ilyen teszt semmiképpen sem árthat nekünk, csak segíthet” – jelentette ki Matovič. Hozzátette, hogy

amennyiben a lakosságnak csak a 10-20 százaléka megy el a tesztelésre, akkor nem kerülhetik el a teljes lezárást, a szlovákiai élet teljes leállítását.

Épp ez az, amitől egyre többen tartanak az országban, és ami miatt egyre nagyobb a felháborodás. A szigorú járványügyi intézkedések ellen szombaton a Slovan Bratislava labdarúgócsapatának huligánjai és egyéb szélsőséges nacionalisták tüntettek Pozsonyban. A mintegy félezres csoport tagjai a pozsonyi főpályaudvar előtt gyülekeztek engedély nélkül, majd rendőri kísérettel levonultak a belvárosban levő kormányhivatalhoz, ahol kórusban mocskolták a kormányfőt. Petárdák és füstbombák is robbantak, néhányan pedig rugdosták és feszegették a kormányhivatal kapuját is. A rendőrök könnygázzal kezdték el oszlatni a tömeget, majd, amikor néhányan térkövekkel és sörösdobozokkal kezdték dobálni őket, a vízágyút is bevetették.

A rendőrségi szóvivő közölte, hogy a helyszínen többen megsebesültek, köztük a rendőrség több tagja is. A be nem jelentett tüntetésre a Szlovákiában október 1-jétől érvényben lévő veszélyhezet alatt került sor, ebben a helyzetben pedig hat főnél többen nem gyülekezhettek volna közterületen.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek