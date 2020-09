Brutális brit szigorítás: mától legfeljebb hatan találkozhatnak

“A logikus lépés” az egész országra kiterjesztett kijárási tilalom lehet, ha nem sikerül lefékezni a járvány terjedését, és a most bevezetett hatfős gyülekezési korlátozás nem hozza meg a kívánt eredményt – ez a vélekedés a brit kormányon belül a Telegraph című lap szerint.

A karantén alá vont településeken már most este 10 órára hozták előre a pubok zárását, és felvetődött, hogy ezt a rendelkezést máshol is bevezetik. Az ok: az alkoholfogyasztás hatására az emberek kevésbé tartják be a biztonságos távolságot.

Véget vetnek a buliknak

Az elképzelés nagyobb mértékben érinti majd a fiatalokat – ezt a csoportot az utóbbi időben megpróbálják felelőssé tenni a fertőzések megugrása miatt.

“A fiatalok összejönnek és élvezik egymás társaságát, de elfelejtik a biztonságos távolságra vonatkozó szabályokat”

– magyarázta Robert Buckland igazságügyminiszter. Az utóbbi hetekben már több tömeges partyt oszlatott fel a rendőrség.

A miniszter szerint az újabb országos karantén “a nukleáris opció” lenne. A koronavírus elleni harc olyan, mint a maraton, megint emelkedőre értünk, kezd keményedni a helyzet, és keményen ellent kell állnunk – fejtegette egy tévéműsorban.

Vasárnap a korábbi két és fél ezer után 3300-ra ugrott az új fertőzések száma.

A romló trend miatt jelentette be a múlt héten Boris Johnson miniszterelnök a "hatos szabályt", azaz, hogy egyszerre csak hat ember találkozhat egymással szabadidejében. A munkahelyeken és iskolákban megengedőbb a szabályozás. A szabályszegőket közel 40 ezer forintnak megfelelő bírsággal sújtják.

A kormány érvelése szerint a nyomonkövető rendszer nyilvánvalóvá tette, hogy a fertőzések megugrását leginkább a társasági életre, azaz a családi és baráti találkozókra lehet visszavezetni.

A lépést még Johnson konzervatív pártjának képviselői is bírálták. Sir Graham Brady, a frakció jobbszárnyához tartozó, befolyásos 1922 Bizottság elnöke azt mondta, hogy "a lépés sérti a szabadságjogokat és akadályozza a családi életet. Szerintem a kormánynak minket kellene szolgálnia, és nem megmondani, mit csináljuk. Lett volna idő parlamenti vitára, de csak úgy döntött a kormány” – érvelt a képviselő.

Munkahelyen több ember is lehet egyszerre

A hatfős szabály Angliában a szabad ég alatti és a zárt téri találkozókra egyaránt vonatkozik. A kevés kivétel közé tartozik a munka és oktatás, az esküvők és temetések és a Covid-biztos sportesemények miatti gyülekezés. A pubok, éttermek és konditermek nyitva maradnak, de fertőzés esetére kötelező lesz begyűjteni a látogatók adatait.

Ezenkívül civil felügyelőket küldenek ki az utcákra, hogy betartassák a szabályokat. Várhatóan ezek önkormányzati dolgozók lesznek. Az új szabályzat szigorítás: eddig 30-nál több ember gyülekezését tiltották, és engedélyezték két háztartás tagjainak a zárt térben tartott találkozókat.

Skóciában és Walesben is szigorítanak, Észak-Írország viszont nem változtatott a rendszeren.

Nyitókép: MTI/EPA/Vickie Flores