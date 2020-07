Fordult a kocka: a mexikóiak nem engedik be az amerikaiakat

A mexikói-amerikai határ a politika és a hollywoodi filmek egyik kedvenc témája, a forgatókönyvek vagy illegális bevándorlókról, drogkartellek tagjairól vagy délre utazó, szórakozni vágyó amerikaiakról szólnak.

A Holnapután című klímakatasztrófafilm azonban egy érdekes lehetőséget is felvetett: azt, hogy a mexikóiak akadályozhatják az északi szomszédok belépését. Ez most a valóságban is megtörtént egy másik katasztrófa, a Covid-19 pandémia miatt.

Amerikából nem lehet belépni

Az Arizona állammal határos Sonora város lakosai egy időre autókkal torlaszolták el a határt. A mexióiakat az ijeszti meg, hogy Arizonában felszökött a fertőzések száma: immár több, mint 11 360 esetről és több, mint 1800 elhalálozásról tudni.

A helyi polgármester, José Ramos Arzate ezért azt üzente a határon túlra:

"felhívom Önöket, hogy ne látogassanak hozzánk!"

Helyi lakosok többtucatnyi autóval zárták le a határszakaszt, hogy leállítsák a potenciálisan fertőző amerikaiak belépését.

Hazatérő mexikóiak is fennakadtak

A gond csak az volt, hogy saját, immár az Egyesült Államokban élő honfitársaikat is kizárták. A közösségi médián elterjedt egy videó, amelyen a határ két oldalán élő mexikóiak vitatkoznak.

“Testvérem, ugyanolyanok vagyunk… most már engedély kell a határőröktől és tőletek is? Hova tartozom?” - magyarázta egy északon élő az egyik helyi lakosnak. A háttérből odahallatszott egy helyi nő megjegyzése: “nem most kell látogatni”.

Az arizonai Lukeville-ből a mexikói Sonorán keresztül lehet a legrövidebb úton eljutni Puerto Penasco vagy angol nevén Rocky Point tengerparti üdülőhelyre. A helyi polgármester azt mondta: “Az önkormányzat felelőssége, hogy megóvja a várost”.

Eddig csak papíron működött a kölcsönös határzár

Mexikó és az Egyesült Államok már korábban megállapodott abban, hogy csak a legszükségesebb esetekben engedélyezik a határ átlépését.

Egészen a múlt hétig ez a gyakorlatban úgy működött, hogy inkább csak a Mexikóból érkezetteket állították meg. A város lakosai most a belépők tesztelését és jobb hazai egészségügyi szolgáltatást és tesztelést követelnek.

Páros vagy páratlan napokon lehet boltba menni

A fertőzések miatt Mexikóban is részleges karantén van érvényben, a fővárosban például egyes utcákon leállították a forgalmat. Egyes üzletek páros, mások páratlan napokon tarthatnak csak nyitva.

A helyi hatóságok most azt találták ki, hogy megkérik az embereket: az ábécében A és L közötti betűkkel kezdődő vezetéknevű lakosok csak hétfőn, szerdán és pénteken menjenek boltba. A többiek pedig kedden, csütörtökön és szombaton intézzék a bevásárlást.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sashenka Gutiérrez