Szlovákia már a károk számolgatásánál tart

A koronavírus-járvány miatt a szlovák gazdaság teljesítménye 30 százalékkal csökkent. Igor Matovič szlovák kormányfő cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint a jelenlegi szigor kivérezteti a gazdaságot.

A miniszterelnök szerint ha hirtelen mindent kinyitnának, az csupán 2 százalékkal emelné meg a gazdasági mutatókat.

A jövő héttől azonban fokozatosan feloldhatják a járványügyi korlátozásokat Szlovákiában.

A keddi bejelentés szerint 66-tal emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Szlovákiában. Ezzel 835-re emelkedett az országban igazoltan fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint 29 217 teszt hozott negatív eredményt. Szlovákiában eddig 113 gyógyult van, közülük 31-en igényeltek kórházi ellátást, a többi beteg otthoni karantén alatt gyógyult ki a fertőzésből. Két halálos áldozatot követelt eddig a Covid-19.

Igor Matovič kormányfő kedd délben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kórházakban már elvégezhetik a szükséges, előre betervezett műtéteket, melyeket eddig a járvány miatt voltak kénytelenek elhalasztani. Az operációk elindítását a páciensek egészségi állapotához igazítják.

A miniszterelnök a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól is szót ejtett. Közölte, hogy a járvány miatt a szlovák gazdaság teljesítménye 30 százalékkal csökkent. A gazdaság 70 százaléka azonban működik, és a kormány rendelkezéseinek köszönhetően az embereknek nem kell félniük, ha munkába mennek.

„A gazdaságunk attól függ, hogy a németek akarnak-e majd Volkswagent venni a pozsonyi gyárunkból”

– fogalmazta meg a miniszterelnök leegyszerűsítve az ország kiszolgáltatottságát.

Matovič hangsúlyozta azt is, hogy a hirtelen nyitás súlyos következményekkel járhatna. Elképzelhető ugyanis, hogy bizonyos jelenleg is működő gyárakban megjelennének a fertőzöttek, ezeket a gyárakat pedig meghatározott időre be kéne zárni. A termelés felfüggesztése pedig sokkal rosszabb volna a gazdaság számára.

Mint mondta, néhány kérdés válaszra vár még, hogy szakemberekkel közösen meg tudják vitatni a jelenleg zárva tartó boltok újranyitásának lehetőségét. Elmondta, várhatóan jövő hét hétfőn teszik közzé azt a tervet, amely választ ad arra, hogy mely boltok, mikor és milyen megkötések mellett nyithatnak majd ki.

Szlovákia járványgörbéjével ITT lehet ismerkedni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek