Sorra zárnak be a szlovák iskolák a koronavírus miatt

Szlovákiában pénteken diagnosztizálták első alkalommal a koronavírust egy 52 éves férfinél, akinek a pozsonyi Egyetemi Kórház tájékoztatása szerint jelenleg súlyos, de stabil az állapota. A férfi a malackai járásbeli Kostolište községből származik, feleségénél és fiuknál is kimutatták a fertőzést. Fiuk mostanáig nem mutatott tüneteket, ugyanakkor ő lehet az ún. nulladik fertőzött Szlovákiában, ő járt ugyanis nemrég Velencében, ahonnan hazahozhatta a vírust.

A másik két fertőzött személy egy 47 és egy 58 éves nő. Az előbbi esetében a kórelőzmény az utazással függ össze, az 58 éves páciens pedig az ausztriai Kittsee városában fertőződött meg az ismerőseinél. Mivel egy pozsonyi óvodában dolgozik óvónőként, a Regionális Közegészségügyi Hivatal az óvoda bezárása mellett döntött, március 22-ig. A 47 éves hölgy villamosvezetőként dolgozik Pozsonyban. Az általa korábban vezetett járműveket azonnal fertőtlenítették.

Hétfőn délelőtt a Szlovák Nemzeti Színház kosztümtervezőjénél is igazolták a betegséget. A színházi alkalmazott nemrég Brüsszelben járt. Az intézmény vezetősége ezért március 23-ig az Aida című opera bemutatóját, illetőleg az összes tervezett előadást elhalasztja.

A vírus megfékezésének céljából keddtől péntekig bezárják a pozsonyi általános- és művészeti iskolákat, valamint az óvodákat. Ezenkívül a főváros által üzemeltetett szabadidőközpontok is zárva tartanak. Pozsony főpolgármestere, Matúš Vallo azt is elmondta, hogy az eddigi állami és városi szintű intézkedéseket újabbakkal egészítik ki. Fertőtlenítik a városi tömegszállító járműveket, hétfőtől bezárják a kulturális intézményeket a pozsonyi galériát és múzeumot, a városi könyvtárat, az állatkertet, illetve azokat a sportlétesítményeket, amelyek a város igazgatása alá tartoznak, a téli stadiont is beleértve.

Pozsony megye 54 középiskolájába sem mennek a diákok ezen a héten, és Nagyszombat megye is négy napra felfüggeszti a tanítást és mindennemű iskolai tevékenységet a hatáskörébe tartozó oktatásügyi intézményekben. A Kassa Megyei Önkormányzat döntése értelmében hétfőn és kedden a megye minden középiskolájában szünetel az oktatás a koronavírus miatt.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML