Az útadó 50 százalékos csökkentését és az útdíj beszedésének ideiglenes felfüggesztését követelő fuvarozók hétfőn

több határátkelőt blokkoltak, köztük Magyarországra vezető határállomásokat is.

A személygépkocsik és az autóbuszok számára viszont lehetővé tették az átkelést. A forgalmat a rendőrök irányították, de így is lassú volt a közlekedés, és a fővárosban is dugók alakultak ki. Sok helyen egyórás várakozással kellett számolni. Peter Pellegrini kormányfő felszólítására aztán délután egy órától újra járhatóvá tették a rajkai határátkelőhelyet a kamionok számára. A többi érintett határátkelőhelyen, Vámosszabadinál, Parassapusztánál, Balassagyarmaton és Somoskőújfalunál is megnyílt a határ a teherforgalom előtt. Az UNAS, vagyis a Szlovákiai Teherfuvarozók Szövetségének vezetője figyelmeztetett, hogy

a blokádot csak felfüggesztették, a fuvarosok maradnak a helyükön.

Tekintve, hogy kevesebb, mint ötven nap van hátra a szlovákiai parlamenti választásokig, Peter Pellegrini politikai indíttatásúnak tartja a sztrájkot. A tiltakozóknak azt üzente, ajánlat vár rájuk a pénzügyminisztériumban, amely jelentősen javíthat anyagi helyzetükön és csökkentheti adóterheiket. Egyúttal felszólította a teherfuvarozókat, hogy tegyék szabaddá az utakat és hagyjanak fel a sztrájkkal. „Hagyjanak fel az utak blokkolásával, a polgárok életének és Szlovákia gazdaságának veszélyeztetésével” – fordult a teherfuvarozókhoz a kormányfő, hozzátéve, hogy

amennyiben mindezt megtagadják, felelni fognak az esetlegesen okozott károkért.

A Teherfuvarozók Szövetségének egyik tagja, Ján Iľas szerint a miniszterelnök kijelentésével olajat öntött a tűzre. „Tíz éve tárgyalunk, egyezkedünk, nyújtunk be szakmai elemzéseket, és semmi eredménye” – adott hangot csalódottságának a fuvarozó.

A kormányfő a sztrájkkal összefüggésben meghozandó óvintézkedésekről négy miniszterével is tárgyalt hétfőn. Az azt követő rövid sajtótájékoztatón korábbi álláspontját megerősítve kiemelte, elutasítja az útdíjrendszer felfüggesztését, de a kormány hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a teherfuvarozókkal. „Készen állunk arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, hogy egy átfogóbb egyeztetésbe kezdjünk, ami a teherfuvarozást illeti, de csak egy órával azt követően, hogy a rendőrfőkapitány közli velem, hogy a határátkelőkön és az ország fennmaradó útszakaszain helyreállt a forgalom” – fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: Pexels.com