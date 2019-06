Vegyesen fogadták Bugár Béla ajánlatát

A Híd Országos Tanácsa úgy döntött, hogy a magyar parlamenti érdekképviselet biztosítása érdekében megnyitja választási listáját, más politikai pártok és szervezetek jelöltjeit is kész fogadni. Bugár Béla pártelnök közölte, nem csak a magyar pártok előtt nyitják meg a listát. „Minden olyan párt előtt nyitva áll a lehetőség, amely úgy gondolja, hogy a kisebbségeken vagy a régiókban élő embereken akar segíteni. Ilyen pártból van több is. Ezekkel a pártokkal tárgyalni fogunk” – jelentette ki a pártelnök.

Bugár azonban úgy véli, hogy a Hídnak és az MKP-nak eltérő a véleménye a választási lista összeállításáról.

„Ha az MKP azt mondja, hogy csak magyar választási listát tud elképzelni, akkor én azt mondom, hogy az nem létezik, és ez probléma”

– szögezte le. Hozzátette, hogy e héten elküldik a megszólító leveleket minden lehetséges partnernek, melyben felvázolják az ajánlatukat és megvárják a reakciókat.

Magyar szemmel nézve a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e így együttműködés a magyar pártok között. A közvélemény egy része szerint a Híd és az MKP összefogására azért van égető szükség, mert a legutóbbi közvélemény-kutatások eredményei alapján önállóan egyik sem jutna be a szlovák parlamentbe.

Az MKP közölte, nyitott az együttműködésre, a lehetőségek megtárgyalását a párt Országos Tanácsán jövő heti ülésén tűzik napirendre.

Sokkal óvatosabban nyilatkozott azonban a Hídból 2016-ban távozott Simon Zsolt, aki időközben megalapította a Magyar Fórum nevű pártot. A független képviselő elmondta, nem osztja a Híd azon értékrendjét, ami a Smerrel és az SNS-el való együttműködésen nyugszik. A pártelnök úgy fogalmazott, a Magyar Fórum számára nem fogadható el az a típusú ajánlat, ami arról szól, hogy

felveszünk a listánkra, ha egyetértetek a mi értékeinkkel.

A Híd azt is közölte, hogy nemcsak a pártokat, hanem az érdekszövetségeket, a polgármestereket, az egyéni jelölteket is megszólítják. Bugár Béla a párt Országos Tanácsának másnapján egy televíziós vitaműsorban azt is kijelentette, hogy az elmúlt időszakban háromszor ajánlotta fel pártjának, hogy feláll az elnöki székből. A testület azonban minden alkalommal megtartotta őt tisztségében. Ha azonban pártja a 2020-as választások során nem jutna be a parlamentbe, Bugár szerint az elnöknek kötelessége lemondani.

Nyitókép: Krizsán Csaba