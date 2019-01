Donald Trump üzletet kötne

Demokrata és republikánus törvényhozókat is tárgyalásra hívott Donald Trump, miközben folytatódik az amerikai államgépezet egy részét megbénító költségvetési patthelyzet az Egyesült Államokban.

Az elnök ugyanakkor jelezte, bármilyen megállapodás feltétele, hogy pénzt különítsenek el egy szavai szerint „jófajta régimódi falra”, amelyet a mexikói határon húznának fel a migráció fékezésére.

Donald Trump közölte: a maga részéről

A szövetségi közalkalmazottak tömegeit kényszer- és gyakran fizetetlen szabadságra küldő költségvetési patthelyzet és az állam részleges lebénulása már második hete tart a tengeren túlon.

Kommentátorok szerint a bénultság még eltarthat egy darabig, mivel a kongresszusi demokraták nem hajlandók adófizetői pénzeket felszabadítani Trump vitatott határfalprojektjére. A Demokrata Pártban közölték azt is, hogy saját törvényjavaslatot nyújtanak be a költségvetési patthelyzet feloldására, amely szerintük lehetővé tenné a szövetségi kormányzás újraindítását a fal finanszírozása nélkül.

Trump azonban hajthatatlan és a Twitteren bombázza üzeneteivel a demokratákat: "A határbiztonság és ez a fal dolog és a bénultság nem az, amivel Nancy Pelosi meg akarta kezdeni kongresszusi elnöki tevékenységét! Kössünk alkut!" – írta az alsóházban többséget szerzett demokraták közül kikerült új kongresszusi elnöknek a Fehér Ház ura.

Border Security and the Wall “thing” and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal?