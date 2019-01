Béremelést hoz az új év a szlovák közalkalmazottaknak

Szlovákia 2018-ban a vártnál jobban gazdálkodott. December 31-ig az államháztartási hiány elérte az 1 milliárd 182 millió eurót, ami 791 millió euróval kevesebb annál a becsült összegnél, amely a költségvetésben szerepelt. A pozitív gazdasági mutatók egyik következménye, hogy 2019 elejétől módosulnak a közalkalmazottak fizetésével kapcsolatos szabályok. A nagyjából 229 ezer alkalmazottat érintő változások közül a legfontosabb az, hogy

mostantól mindenki a minimálbérnél magasabb összeget kap. A közalkalmazottak fizetése idén átlagosan 10 százalékkal nő Szlovákiában.

Nemcsak az állami hivatalnokok fognak többet keresni, hanem például a szociális otthonok alkalmazottai, az ápolók és a gondozók is. Nő a rendőrök, tűzoltók és katonák fizetése is. A törvénymódosításnak köszönhetően az idei évtől összevontak bizonyos bértáblákat is, illetve az eddigi 14 fizetési osztályt 11-re csökkentették. Az alapul szolgáló új bértábla nem érinti a pedagógiai és a szakalkalmazottakat, az egyetemi tanárokat és a fejlesztések területén dolgozó alkalmazottakat sem.

A tavalyihoz képest idén 40 euróval 520 euróra nőtt a minimálbér.

"Ezzel is közelebb kerültünk ahhoz a célunkhoz, hogy a minimálbér elérje a nemzetgazdasági átlagkereset hatvan százalékát" – mondta Peter Pellegrini kormányfő. Az országos bruttó átlagbér a tavalyi harmadik negyedévben egyébként 992 euró, vagyis 320 ezer forint volt, ami az utolsó negyedévre átléphette az ezer eurót, idén pedig további növekedés várható. A kormány már tavaly jelezte, hogy mivel a szlovák gazdaság jól teljesít, szeretnének a későbbiekben a minimálbér további emeléséről tárgyalni.

Egy tavaly év végén végzett felmérés szerint a szlovákok csaknem harminc százaléka jobbnak ítélte meg a 2018-as évet a vártnál.

A legtöbb megkérdezett épp a kedvező pénzügyi helyzet miatt értékelte pozitívan az elmúlt esztendőt.

Peter Pellegrini miniszterelnök az önálló Szlovákia megalakulásának évfordulója alkalmából mondott újévi beszédében hangsúlyozta, hogy az ország gazdaságilag a legjobb időket éli. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a társadalom két táborra szakadt, Szlovákia polgárainak pedig új kihívásokkal kell szembenéznie. Úgy véli, a tavaly februárban történt újságírógyilkosság megosztotta a társadalmat, ő azonban elutasítja a berlini fal politikáját. Hangsúlyozta, hogy a kormánykoalíció stabil és képes a kulcsfontosságú törvények elfogadására. A miniszterelnök óva intett az államba vetett bizalom lerombolásától, mert ez szerinte a szélsőségesség és a radikalizmus erősödéséhez vezet.

Nyitókép: Pixabay