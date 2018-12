Növekvő korrupciót érzékelnek a szomszédban

A felmérést a korrupcióellenes világnap, azaz december 9-e alkalmából készítette a Focus ügynökség november 7-e és 14-e között, 1012 személy bevonásával. „A válaszadók csaknem fele, 49 százalékuk szerint az utóbbi öt évben nőtt a megvesztegetés az országban, csupán minden tizedik válaszadó lát csökkenő tendenciát” – nyilatkozta a felmérésről az Állítsuk meg a korrupciót kommunikációs menedzsere, Lucia Pazičková.

A vizsgálódás érdekessége, hogy az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva kissé emelkedett azok száma, akik be is jelentenék az ilyen esetet a hatóságoknak. 21 százalékuk szerint jelentős a növekedés e téren, míg 36 százalékuk szerint hasonló mértékű, mint volt. A felmérésből az is kiderül, hogy ha megfelelő védelemben részesülnének a hatóság részéről, akkor 45 százalékuk be is jelentené az ilyen esetet.

A szlovák parlament nemrég alkotmányos többséggel tárgyalásra tovább utalta a korrupciót bejelentők védelméről és az új hivatal létrehozásáról szóló jogszabályt, amely megerősíti a bejelentők védelmét. A korrupcióellenes alapítvány azt mondja, ha sikerül az új hivatal működésének elindítása, az a közvélemény számára azt jelenti majd, hogy komolyan veszik a bejelentéseket.

A felmérésben megkérdezettek 74 százaléka szerint hiányos, elégtelen a szlovák rendőrség munkája a korrupciós ügyek leleplezésében.

Tavaly novemberben 31 százalékuk, idén viszont 25 százalékuk vélte úgy, hogy határozottan elégtelen a rendőrség munkája. A hivatalokban tapasztalt, etikátlan viselkedést is megkülönböztetik a megkérdezettek: 86 százalékuk szerint megengedhetetelen a pénzadomány, 60 százalékuk szerint pedig a hivatalnoknak nyújtott ellenszolgáltatás, míg 56 százalékuk az ajándékozást tartja annak.

A korrupció a megkérdezettek szerint az alacsony életszínvonal után a legégetőbb társadalmi kérdés Szlovákiában, 20 százalékuk szerint a legsúlyosabb, és közvetlenül ezután a rossz egészségügyi szolgáltatást említették.

Nyitókép: Pexels