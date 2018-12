Francia zavargások: sérültek, feldúlt Champs-Élysées és felgyújtott kormányzati épület

„Soha nem látott erőszakos cselekedetekről” beszélt a párizsi rendőrfőkapitány a sárga melényesek szombaton a francia fővárosban megtartott, „harmadik felvonásnak” nevezett tüntetését követően. Az üzemanyagárak, de általában az egyre drágább élet ellen tiltakozó, és immár Emmanuel Macron lemondását követelő, többnyire békés tüntetők közé keveredett szélsőjobb és -baloldali csoportok, illetve piti bűnözőkből álló törő-zúzók

minden törhetőt széttörtek, gyújtogattak és fosztogattak a francia főváros legelőkelőbb sugárútján, a Champs-Élysées-n és környékén.

De az egyre dühösebb sárga mellényesek egy része is erőszakos volt ezen a napon, ők elsősorban a rendőröket támadtak meg, nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is. A lakosság lelkiállapotát jól példázza, hogy a dél-nyugat franciaországi Toulouse-ban az utcai összecsapásokban 57 ember, köztük nem kevesebb, mint 48 rendőr sebesült meg. De az is a „soha nem látott” kategóriába tartozik, hogy egy közép-franciaországi megyeszékhelyen az emberek felgyújtották a kormányt helyi szinten képviselő prefektus székházát, a prefektúrát.

A jobboldali Republikánusok vezetője, Laurent Wauquiez szerint népszavazást kell tartani az államfő által meghirdetett ökológiai átmenetről, amiről amúgy egyre inkább kiderül: üres ideológiai húzás, amely a lakosság megadóztatását legitimálja, de mögötte nincs valóságos program.

A radikális jobboldalt képviselő Marine Le Pen és a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország elnöke ugyanakkor

a parlament feloszlatását és új választások kiírását javasolják,

mondván akkora az ellenállás a kormány politikájával szemben, hogy ezt a válságot másképp nem lehet feloldani. A szélsőbal vezetője, Jean-Luc Melenchon emellett a héten bizalmatlansági indítványt is benyújt a kormány ellen a parlamentben és máris annak támogatására szólította fel az ellenzéki pártokat.

Mindeközben az államfő utasítására Edouard Philippe miniszterelnök hétfőn találkozik az ellenzéki pártok vezetőivel, akik napok óta egybehangzóan azt kérik Macron-tól, hogy a feszültség csökkentése érdekében vonja vissza vagy legalább egy időre halassza el az üzemanyagadó januári újabb emelését, kedden pedig a sárga mellényesek képviselőit fogadja.

A hivatalos verzió továbbra is az, hogy a kormány folytatja a megkezdett reformokat, az úgynevezett ökológiai átmenetet is, és az üzemanyagadót nem vonja vissza. Az immár politikai követeléseket is megfogalmazó, többek közt az államfő és a parlament legitimitását megkérdőjelező sárga mellényesek a harc folytatását ígérik, amennyiben nincs engedmény számukra.

Az ország különböző helyszínein ezekben az órákban is jelen lévő és aktív tiltakozók azt mondják, ha kell december 8-án ismét Párizsba vonulnak.

Márpedig ezt a forgatókönyvet mindenki igyekszik elkerülni.

Nyitókép: Yoan Valat