Hármas terrorellenes védvonal a karácsonyi vásáron

Németország-szerte serényen készülődnek a karácsonyi vásárok megnyitására. Alighanem a leghíresebb és már a magyar származású festőművész, Ajtósi Dürer egy metszetén is megörökített vásár Nürnberg főterén van, ahová tavaly is több mint kétmillióan látogattak el. Amikor péntek este a térre néző gótikus Miasszonyunk templomának mellvédjéről a Jézuska ünnepélyesen megnyitja a Szentestéig tartó karácsonyi vásárt, a biztonsági erők is készültségbe lépnek, megkezdik a gyanúsnak tűnő táskák, hátizsákok tartalmának ellenőrzését, a térre vezető utcákban betontömböket helyeztek el, közelükben pedig rendőrautók parkolnak ügyelve arra, hogy sem személy-, sem pedig tehergépkocsi ne tudjon behatolni a főtérre.

Ennél is kiterjedtebb biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a Berlin központjában ugyancsak ezen a héten megnyíló karácsonyi vásár körül.

A város vezetése több mint két és fél millió eurót szán a három láncolatból álló védelmi rendszerre, amit a média a terrormegelőzés követendő mintájának nevez.

Már a vásár helyszínére vezető utcákat is olyan acélszerkezettel zárják le, amely még nagy sebességgel haladó óriás teherautókat is megállásra kényszerít. A második védvonalat acélhuzalból készült és homokzsákokkal teli óriási kosarak alkotják, amelyek fegyveres támadás esetén is fedezetet nyújthatnak. A karácsonyi vásár sátrait pedig szabályos kerítés veszi körül, amelynek kapuin léphetnek be a látogatók.

Hasonló intézkedést foganatosítottak ősszel a müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest idején is. Minderre azért van szükség, hogy elejét vegyék egy olyan támadás megismétlődésének, amelyet két évvel ezelőtt egy iszlám terrorista követett el a berlini karácsonyi vásár ellen: a terrortámadás 12 emberéletet követelt, további 70 személy részben súlyosan megsebesült.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan