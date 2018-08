Egyesült Európa lehet a megfelelő válasz Amerika számára

A múlt héten a német kancellár még magánvéleménynek nevezte külügyminisztere európai elképzelését, azonban hétfőn Heiko Maas Berlinben, majd a délután folyamán Bukarestben is mint kormánya javaslatát ismertette azt a tervet, amelyet az Európai Unió válaszként adhat az Egyesült Államok elnökének, aki ismételten hangoztatta, hogy politikáját az „Amerika az első”-alapelv szabja meg.

A német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a berlini kormány a transzatlanti szövetségben Washington részvételét nélkülözhetetlennek tekinti, de

új egyensúlyt akar teremteni az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatban.

Ezt azonban csakis az egyesült Európa révén lehet megvalósítani, mert az amerikai elnök kihívásaira egyetlen európai állam sem képes egyedül megfelelő választ adni. Heiko Maas szerint nemzetállami szuverenitást mindenekelőtt a biztonságpolitikában és a védelempolitikában kell a közösségi, európai szintre helyezni. A katonai együttműködés erősítése mellett azonban a fegyveres erő nélküli válságkezelésben is össze kell fogni, ezért a német kormány kezdeményezi egy európai civil stabilizációs erő létrehozását, amelyet egy Berlinben alapítandó, úgynevezett polgári válságkezelési kompetenciaközpont koordinálna.

A német külügyminiszter alighanem azért választotta Bukarestet az Európai Unió által követendő elképzeléseinek további részletezésére, mert január elsejével Románia veszi át az EU soros elnökségét. Heiko Maas tárgyalt a román külügyminiszterrel is, akit a berlini kormány támogatásáról biztosított a jogállamiság megerősítéséhez és az elharapózott korrupcióra utalva úgy vélte, hogy nemzetközi szakértőket is be lehet vonni a társadalmi feszültséget kiváltó politika rendezésére.

A német külügyminiszter méltatta Románia azon törekvését, hogy féléves uniós elnökségének mottójául a közös értékek védelmezését választotta, ami Heiko Maas szerint a demokrácia, a jogállamiság, az emberi alapjogok és a sajtószabadság feltétel nélküli megvalósítását jelenti.

Nyitókép: OLIVIER HOSLET