A török "akcióterv" ellenére esik a líra, aggódnak a piacok

Spekulatív támadásról beszél a legnagyobb török bank vezére

Törökország spekulatív támadással néz szembe, a most látott fejleményeket nem indokolják az ország fundamentális alapjai - jelentette ki Adnan Bali, az Isbank vezérigazgatója a múlt héten kicsúcsosodott líragyengülésre reagálva.A Bloombergnek adott interjúban Adnan Bali kifejtette, szerinte kamatot kell emelnie a jegybanknak: talán nem fog tetszeni, de egy kamatemelés feltétlenül szükséges a gazdasági diszciplína szabályai szerint. Van olyan eset, amikor valakinek kemoterápia kell, a kamatemelés is ilyen most - írja a Portfolio Majd Erdogan retorikáját idézően azt is hozzátette: ez egy komoly spekulatív támadás. Nem tudom a kialakult helyzetet gazdasági fundamentumokkal megmagyarázni.