Kétségbeesetten mentik a lírát

Mindenki várja, hogy a mai sajtótájékoztatón a pénzügyminiszter , aki Erdogan veje, előáll valami igazi megoldási javaslattal. Pár napja még mindenki eladta a lírát - egy dollárért több, mint hét lírát kellet adni - de most már mindenki veszi - most a legfrissebb ár 5,70, ami majdnem a július végi 5,40-es szint, tehát az előjelek kedvezőek - vélekedett a pénzpiaci eseményekről Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

"Az ilyen visszapattanások mindig nagyon gyorsak, nagyon sokan sarcolták a lírát, és ezek most egyszerre kénytelenek zárni, emiatt gyors a líra felmenetele, de majd meglátjuk mit hoz a mai nap, egyelőre ez így nagyon jó" - tette hozzá a szakértő.

Kamatváltoztatás, gazdaságpolitika, politikai változás - mi lehet a megoldás?

A szakértő szerint mindhárom elem magában hordozza a megoldást.

Erdogan népszerűsége abban rejlik, hogy lent tartja a kamatokat (17,5%), ami a török inflációhoz képest elég alacsony, de rövid távon most kamatot kellene emelni a helyzet kezelésére - vélte Korányi G. Tamás.

Mint mondta, a másik fontos intézkedés az volt, hogy a kamatszintet - amit a török jegybank egy napos líralikviditásra nyújt a bankoknak - felvitte másfél százalékkal az alapkamat fölött 19,25-re, ezt valószínűleg tovább fogják emelni.

A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad, az alapkamat megmarad alacsonyan, de szűkítik a líralikviditást, ezáltal pénzt vonnak ki a gazdaságból, viszont ezt jóval magasabb kamattal lehet elérni, és ezt meg is teszik - mondta a szakértő.

Korányi G. Tamás kifejtette: több strukturális problémával is küld az ország: nagy az importarány, a török vállalatok eladósodottsága fele részben dollárban és euróban áll fenn. A törökök átéltek már hiperinflációt a 90-es években.

Az OTP-t is érintette

Pedig nincs is török bankja, csak majdnem lett egyszer, de szerencsére az OTP nem ment be a török piacra - mondta a szakértő.

"Az OTP egy európai fejlődő piaci bank, amely a mérlegeit forintban vezeti, ebből következően ha a fejlődő valuták rosszul állnak, a forintot is inkább eladják, ami az elmúlt napokban is történt. Az európai bankrendszert a török összeomlást komoly kockázatként érintené, akkor logikus, hogy az OTP-t is inkább eladták" - összegezte Korányi G. Tamás.

Intézkedéseket vezettek be Törökországban a líra védelmében Törökországban devizájuk védelmében különböző piacvédelmi intézkedéseket vettek be - mondta Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza csütörtökön az M1 aktuális csatornán. Felidézte, hogy a török líra az idén év elejétől jelentősen gyengült a dollárral szemben. Isépy Tamás a török intézkedések közül egyebek közt kiemelte, hogy megtiltották a devizában történő eladósodást, nem lehet tőkeáttételes üzletet kötni. A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy a török gazdaság gyenge alapokon áll, a török lírára nagy nyomás nehezedik. Isépy Tamás szerint a török lakosságnál mintegy 100 milliárd dollár van devizában és aranyban, a török elnök arra kérte a lakosságot, hogy ezt váltsák át lírára. A felszólítás nem kötelező, ha megtörténne az átváltás az a török jegybanki tartalékot növelné.

