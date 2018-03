Meglepő beismerést tett Angela Merkel

A német kancellár hivatalba lépése óta először ismerte el, hogy Németországban is vannak úgynevezett no-go övezetek, amelyekben a hatóságok csak korlátozott mértékben tudnak gondoskodni a törvények betartásáról. Eddig csak az ellenzéki Alternatíva Németországért elnevezésű jobboldali párt szótárában szerepelt a no-go övezet kifejezés, főleg akkor, amikor a migránsok által elkövetett bűncselekményeket ostorozta. Angela Merkel nyilatkozata egy interjúban hangzott el.

A német hírtévének adott interjúban a kancellár első alkalommal tett említést no-go övezetekről, amelyekbe kívülállók számára nem ajánlatos a belépés, mert a rendőrhatóságok képtelenek a törvények maradéktalan betartásának biztosítására. Angela Merkel hangsúlyozta, hogy a szabadságot csak a biztonság tudja szavatolni.

A biztonságot például az jelenti, hogy nincsenek no-go övezetek, márpedig vannak ilyen helyek, és ezeket nevükön kell nevezni, és valamit kell kezdeni velük, mert

nem szabadna olyan térségeknek létezniük, amelyekről mindenki lemondott

– jelentette ki a kancellár, de nem részletezte, hogy hol vannak azok a területek, ahová nem ajánlatos bemenni.

Később Angela Merkel szóvivője is – egy kérdésre válaszolva – a no-go zónával kapcsolatban csak annyit mondott, hogy a kancellár szavai önmagukért beszélnek. Mindezt a Berlinben akkreditált külföldi tudósítók olyan adatokkal egészítették ki, amelyek utaltak a 2015 óta legalább 10 százalékkal emelkedett németországi bűnözésre, kihangsúlyozva, hogy ezeket 90 százalékban fiatal menekültek követték el.

Rámutattak arra is, hogy a német média az elmúlt években lehetőleg elhallgatta ezeket a bűncselekményeket, és példaként a 2015 szilveszterén, a kölni főpályaudvar előtti téren történt eseményeket hozták fel, ugyanis az újév beköszöntését ünneplő nőket migráns fiatalok szexuálisan zaklatták és részben ki is rabolták. Erről a német hírközlő szervek annak idején csak több napos késéssel számoltak be.

Az egyik brit tévéállomás riportere szerint

a német média alighanem a menekültek iránti rokonszenv erősítését tekintette fő feladatául a lakosság tényszerű tájékoztatása helyett.

Jelentésében rámutatott arra, hogy eddig csak az Alternatíva Németország számára elnevezésű jobboldali párt használta a no-go zóna kifejezést, amiért számos bírálatban részesült, holott a párt egyik vezetője a törvényhozásban tartott felszólalásában több olyan berlini körzetet is megnevezett, ahová – úgymond – békés polgárnak nem ajánlatos betennie a lábát.

Tudósítók nem tartják kizártnak, hogy Angela Merkel most azért ismerte be a no-go övezetek létezését, mert az őszi parlamenti szavazáson igencsak gyengén szerepelt pártját, a Kereszténydemokrata Uniót, a kormányának eddigi menekült-politikával elégedetlen választók megnyerésével próbálja erősíteni.

