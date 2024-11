A konyhánkban is kémkednek utánunk?

A háztartásokban egyre több az okoseszköz, melyek közös jellemzője, hogy mind csatlakoznak az internetre, és kapcsolatban vannak a gyártójuk szervereivel. Ma már egyáltalán nem számít szokatlannak, hogy egy hűtő is okos, de kávéfőzőből is van már ilyen.

A Which? nevű, a tudatos vásárlást segítő brit szervezet most az elmúlt időszakban egyre népszerűbb forrólevegős sütőket (air fryer) vette górcső alá, természetesen olyan típusokra fókuszálva, amelyek okosak. Ennek az előnye, hogy ütemezni lehet a sütés elindítását, vagy különféle hőmérséklet-időtartam-kombinációkat lehet kiválasztani a különböző receptekhez.

A szervezet által tesztelt három sütő közül mind hozzáférést kért ahhoz, hogy a telefonos alkalmazása használhassa a készülék mikrofonját. Az is kiderült, hogy a Xiaomi appja össze volt kapcsolva a Facebook nyomkövetőivel (tracker), valamint a TikTok hirdetési hálózatával – idézi a The Guardian beszámolóját a hvg.hu. Ez az app, valamint egy másik, Aigostar nevű gyártóé elküldte az emberek személyes adatait is kínai szerverekre – de erről szó is esett az adatvédelmi tájékoztatóban.

A Which? más okoseszközöket is vizsgált, néhány okosóra például szintén kétes engedélyeket kért a telefonokon: fokozott hozzáférést a pozícióhoz, a mikrofonhoz és a fájlokhoz. Más esetben digitális hangszóróknál találtak előre telepített nyomkövetőket, melyek a Facebookhoz, a Google-höz és a digitális marketingre szakosodott céghez, az Urbanairshiphez küldtek adatokat – olvasható.

A brit adatvédelmi szervezet, az Information Commissioner’s Office (ICO) szerint a legújabb vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy sok termék nemhogy az adatvédelemmel kapcsolatos elvárásaikat, de még a fogyasztói elvárásokat sem ütik meg.

Természetesen ezek még nem jelentik azt, hogy a szóban forgó okoseszközök tényleg kétesen kezelik a felhasználói adatokat – a Xiaomi például leszögezte, betartják a törvényeket, és semmilyen személyes adatot nem adnak tovább harmadik félnek. Sőt, a Xiaomi Home app engedélykérése nem a forrólevegős sütőre vonatkozik – jegyzi meg egyebek mellett a lap.