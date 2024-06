Kínaiak hozták a Földre a ritka kőzeteket

Az űrszonda kedden Kína északi részén, Belső-Mongólia Autonóm Területen landolt az élő tévéközvetítés szerint.

Kína legutóbb 2020 decemberében hozott kőzetmintákat a Hold Föld felé forduló oldaláról. A mostani küldetés különlegessége, hogy először érkezett vele olyan holdi kőzetminta, amelyet egy szonda a Hold távoli, Földről nem látható oldalán gyűjtött.

Kína az egyetlen ország, amelynek sikerült a Hold távoli oldalán űrhajóval leszállnia.

A tudósok úgy vélik, a minták elemzése sok újdonsággal szolgálhat a Föld kísérőbolygójának keletkezésével kapcsolatban.

