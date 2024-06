Váratlan gigapartnerre találhat az Apple

A cupertinói cég június elején jelentette be a WWDC 2024 fejlesztői konferencián az Apple Intelligence érkezését, ami egy sor MI-alapú újdonságot tartalmazó fejlesztés, ez azonban önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy az almás cég az MI-piac meghatározó szereplője legyen. Főleg úgy, hogy Európában egyelőre be sem vezetheti azt. (A hatályos európai szabályozás miatt határozatlan ideig nem lesznek elérhetők az iOS 18 és macOS Sequoia operációs rendszerek bizonyos funkciói, köztük a mesterséges intelligenciára alapuló újdonságok sem – közölte múlt pénteken a vállalat.)

Ahhoz, hogy ledolgozza versenyhátrányát az Apple, partnerekre van szüksége. A cég nemrég már megállapodást kötött az OpenAI-jal, így a ChatGPT bekerülhet az iOS 18-ba, a Wall Street Journal azonban most azt írja, másik partnert is találhat magának a vállalat: a Metát. A lap információja szerint a két cég közötti tárgyalások egyelőre még nem zárultak le, így a megállapodási szándéktól még bármelyik fél visszaléphet – számolt be a hvg.hu.

A WSJ úgy értesült, hogy az Apple nem pénzt ajánl a partnerségért, hanem azt, hogy a felületén keresztül terjesztheti saját fejlesztését az adott cég. Vagyis a cupertinói cég megengedi, hogy később prémium csomagokat kezdjen el árulni az adott vállalat a felhasználóknak.

Érdekes lesz látni, hogy a hírre miként reagál Elon Musk, a milliárdos ugyanis társalapítója volt az OpenAI-nak, de otthagyta a vállalatot, most pedig saját cége, az xAI próbál olyan mesterséges intelligenciát fejleszteni, amivel legyőzheti a ChatGPT-t. Emlékezetes, miután kiderült, hogy az iPhone-okba bekerül a ChatGPT, Musk közölte: megtiltja a dolgozóinak az iPhone-ok használatát. Most, hogy a Meta is bekerült a képbe, lehet, hogy a dolgozóit a Facebookról is letiltja. Vagy nem – jegyzi meg a lap. Az viszont biztos, hogy arról egyelőre nincs hír, az Apple az xAI-t is megkereste volna.