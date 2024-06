Napokon belül Magyarországra ér a Google nagyon várt újdonsága – minden androidos örülhet

A Google április 8-án indította el az Egyesült Államokban és Kanadában az évek óta létező Find My Device szolgáltatás továbbfejlesztett verzióját, amivel immár (az Apple-féle Lokátor alkalmazáshoz hasonlóan) az internetre nem csatlakozó készülékek helyzetét is be lehet mérni. A hálózat egymilliárdnál is több, Android 9-et vagy annál újabb operációs rendszert futtató eszköz közreműködésével képes meghatározni a kallódó eszközök helyzetét és a magyarul Készülékkereső-hálózatra keresztelt szolgáltatás napokon belül elérhető lesz Magyarországon is – írja a 24.hu.

A Google június első hétvégéjén e-mailben elkezdte kiértesíteni a magyar felhasználókat a funkció rövid időn belül esedékes indulásáról.

A Készülékkeresővel jelenleg akkor tudja meghatározni eszközei helyét, ha csatlakoznak az internethez. Az új Készülékkereső-hálózattal akár offline állapotú eszközeit is megkeresheti majd. Emellett a Gyors párosítást használó kompatibilis tartozékokat is meg tudja majd keresni, amikor nem csatlakoznak az eszközéhez. Ilyen tartozékok például a kompatibilis fülhallgatók és fejhallgatók, valamint a pénztárcákra, kulcsokra vagy kerékpárokra rögzíthető követőeszközök is – olvasható a vállalat levelében.

Az eszközök a Bluetooth Low Energy (BLE) megoldást használva jelet bocsátanak ki, folyamatosan közvetítve az azonosítójukat. Ezt érzékelik más eszközök, a beérkező adat a mobilnetnek hála titkosítva felkerül a felhőbe, a Készülékkereső szolgáltatás és internetkapcsolat birtokában pedig egy térképen látható, hol található épp az eszköz.

A követett eszközöket csak a felhasználók és azon személyek láthatják, akikkel ezt előtte megosztották a Készülékkeresőben. A Google állítása szerint nem látja és nem használja más célokra a helyadatokat. Ha valaki viszont nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, bármikor leiratkozhat róla.

A Készülékkereső szolgáltatás egyre több nem a Google által gyártott nyomkövetővel és egyéb eszközzel lesz kompatibilis. Az elhagyott eszközök jelét befogó készülék helyadatait természetesen végpontok közötti titkosítás védi, és a szolgáltatás egyik további újdonsága, hogy ezentúl beállíthatók lesznek olyan privát helyszínek, ahol nem fog működni a készülékkeresés.