Elképesztő felvételek a Jupiter egyik holdjáról

A NASA közleménye szerint a Juno 2023 decemberében és 2024 februárjában rendkívül közel repült az Ióhoz, mintegy 1500 kilométerre került a felszíntől, és elkészítette az eddigi legpontosabb felvételeket a hold éghajlatáról és földrajzáról.

Az Io felszínén hemzsegnek a vulkánok, és néhányat működés közben tudtak elkapni.

„Méréseink így teljesen új képet festenek a Jupiterről és holdjairól, az összeállításukról és a történelmükről” – nyilatkozta Scott Bolton, a Juno vezető kutatója. A vg.hu összefoglalója szerint a felvételen látható volt egy 200 kilométer széles lávató, a Loki Patera, valamint egy óriási obszidiánhegység is, amelynek felszíne olyan sima, mintha üvegből lenne.

A Juno mikrohullámú sugárzást mérő műszere által gyűjtött adatokból készített térképek azt mutatják, hogy az Io felszíne nemcsak viszonylag sima a Jupiter többi holdjához képest, hanem a pólusok sokkal hidegebbek, mint a középső, vulkanikus szélességi körök.

We need your help to @DoNASAScience.



All are welcome to search for worlds beyond our solar system, process images of Jupiter and its moons, or share observations of Earth to help validate satellite data. Dive into a subject this #CitSciMonth: https://t.co/NesNpz3YDn pic.twitter.com/SuoUjNwDM0