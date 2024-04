Igazi égi szörnyet fedeztek fel a galaxisunkban - videó, képek

A Gaia BH3-nak elnevezett fekete lyuk tömege mintegy 33-szorosa a Nap tömegének, miközben a Tejútrendszerben eddig felfedezett fekete lyukak átlagosan csak 10-szer akkora tömegűek. Az eddigi legnagyobb, csillag eredetű fekete lyuk a galaxisunkban a Cygnus X-1 volt, amelynek tömege 21-szerese volt a Napénak.

Pasquale Panuzzo, a párizsi obszervatórium csillagásza a felfedezés jelentőségét hangsúlyozva közleményében arról írt, hogy "ilyen csak egyszer adatik meg egy tudós életében".

"Senki sem számított arra, hogy a közelben ilyen nagy tömegű fekete lyukat fedezhetünk fel, amely eddig észrevétlen maradt" - fűzte hozzá.

Íme néhány fekete lyuk elhelyezkedése a galaxisunkban:

3/ BH3 is the heaviest #BlackHole known in the #MilkyWay that formed from the death of a star, but not the most massive overall in our galaxy — that's Sagittarius A*, four million times the mass of the Sun.



Locations & distances to some Milky Way black holes ? pic.twitter.com/ANesYbhcMp