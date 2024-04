Borsot tör sokak orra alá a Google

Az eddiginél nagyobb biztonságban „szörfözhetnek” majd a Chrome használói, a Google frissítette a Chrome Biztonságos Böngészés (Safe Browsing) funkcióját. Másként fogalmazva: megváltozik, ahogyan a Chrome észleli és figyelmezteti a netezőket a nem biztonságos webhelyekre – számolt be a hvg.hu.

Természetesen korábban is volt védelem: a Biztonságos Böngészés a normál védelmi módban a felhasználó eszközén tárolt „feketelistán” ellenőrizte, hogy potenciálisan veszélyes- a felkeresett webhely vagy fájl. Ez a lista 30–60 percenként frissült. A Biztonságos Böngészés naponta több mint 10 milliárd URL-t és fájlt értékel, és több mint 3 millió figyelmeztetést jelenít meg a lehetséges fenyegetésekre vonatkozóan – emlékeztet a lap.

Bár már ezek az adatok is imponálók, a mostani frissítéssel tovább fognak javulni. A Google szerint ugyanis a net rosszindulatú szereplői igen aktívak, és ma már egy átlagos rosszindulatú webhely tíz percnél rövidebb ideig létezik. Ezt a problémát oldaná még a frissített védelmi funkció, amely aktív URL-eket küld a Chrome szervereinek, hogy össze lehessen hasonlítani azokat a rosszindulatú programokat és adathalász csalásokat rejtő webhelyek folyamatosan frissülő listájával. Ha azt gyanítják, hogy egy webhely kockázatot jelent a felhasználóra vagy az eszközére, további információkat tartalmazó figyelmeztetés jelenik meg.

A Google szerint az új módszer akár 25 százalékkal több adathalász támadást lesz képes lefülelni.

A Google leírásából az is kiderül, hogy ilyen valós idejű URL-védelmet kínálnak a Google Biztonságos Böngészés szolgáltatásban mindenkinek, aki asztali számítógépen vagy iOS-en használja a Chrome böngészőt, de persze az androidosokról sem feledkeztek meg, éppen most építették be a mobilos rendszerbe is.

A Google azt is hangsúlyozza, hogy kiemelten figyeltek az adatvédelemre. Egy harmadik fél (Fastly) szervereit használja, amelyek a Chrome és a Biztonságos Böngészés között helyezkednek el. A Google Biztonságos Böngészés szolgáltatása így nem láthatja a felhasználó IP-címét, de persze a Fastly sem, mert azokat a böngésző titkosítja.