Megvan, mikor rántják le az Apple új operációs rendszeréről a leplet

Hosszú várakozás után az Apple hivatalosan is megerősítette, hogy idén június 10. és 14. között rendezik meg a Worldwide Developer Conference-t, vagy röviden csak WWDC-t. Az esemény a vállalat legnagyobb – elsősorban programozóknak készített – programsorozata, számos ingyenes oktatóórával – az átlagfelhasználók számára a legérdekesebb azonban a nyitónapon tartott Apple Keynote; itt leplezi le a vállalat ugyanis a legújabb szoftveres fejlesztéseit. Idén az iOS 18-on, az iPadOS 18-on, a watchOS 11-en, a macOS 15-ön, valamint a tvOS 18 és a visionOS 2-n lesz a hangsúly – írja az Index.

„A WWDC24 ezúttal is ingyenes lesz minden regisztrált fejlesztő számára, az Apple ugyanis továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a fejlesztőket alkalmazásaik és játékaik fejlesztésében. Ennek érdekében az eseményen egyedülálló hozzáférést biztosítunk számukra az Apple szakértőihez, valamint betekintést nyerhetnek az új eszközökbe, keretrendszerekbe és funkciókba is” – olvasható az Apple által kiadott sajtóközleményben.

Ahogy az lenni szokott, az Apple egy sokat sejtető dizájnt is készített a többnapos eseményhez – a WWDC24 logót kék, lila, narancs és pink színekben tündökölve láthatjuk, ami azonban még fontosabb, az az, hogy Greg Joswiak, az Apple globális marketingért felelős alelnöke mely szavakkal konferálta fel az eseményt. A vezető úgy fogalmazott, hogy az idei WWDC „Absolutely Incredible”, azaz teljesen hihetetlen lesz – az „a” és „i” betűket azonban Joswiak naggyal írta, amiket összeolvasva azt kapjuk, hogy AI – jegyzi meg lap.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD