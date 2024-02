Rémisztő, gigászi állatot fedeztek fel - videó

Megtalálták a világ legnagyobb kígyóját, amely közel nyolc méter hosszú és mintegy 200 kilogrammot nyom - írta a Daily Mail alapján a hirado.hu.

A kutatók az új fajnak az Eunectes akayima latin nevet adták, ami annyit tesz: északi zöld anakonda.

