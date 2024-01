Ez lehet a cápakutatás Szent Grálja – képek, videó

Az Environmental Biology of Fishes című szaklapban kedden megjelent cikk szerint Carlos Gauna fotósnak Philip Sterner PhD-s diákkal közösen sikerült megfigyelniük 2023 júliusában egy terhes nőstényt a kaliforniai partvidék előtt.

A tengeri ragadozó alámerült, s nem sokkal később egy kis cápa jött fel a vízfelszínre egyenesen Gauna drónra erősített kamerájába nézve. Természettudósoknak már ugyan sikerült fiatal fehér cápákat lefotózniuk, de még sosem egy alig pár órával korábban világra jött példányt.

Drone footage shot off the coast of Southern California may have revealed the first-ever glimpse of a newborn great white shark in the wild. Link: https://t.co/CZ4D11NACM

„Ez a cápakutatás Szent Grálja” – hangsúlyozta Gauna.

A lencsevégre kapott kis cápát egy fehér réteg fedte. A kutatók két elmélettel álltak elő, miszerint a nőstény méhéből került rá, vagy esetleg valamilyen bőrbetegségről.

??️ Researchers spotted a baby great white for the first time ever, and it could help solve one of shark science's biggest mysteries



Last summer, a drone captured footage of a ghostly white shark near the coast of Santa Barbara, California. It turned out to be an extremely rare… pic.twitter.com/mCCzywwXpw