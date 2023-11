Mutatós képsorokon a Hold és a Vénusz "ütközése" - videó

Mint arról az Infostart már korábban beszámolt, csütörtökön délelőtt a fogyó Hold vékony, formás sarlója elfedte a tündöklő Esthajnalcsillagot.

A szakemberek azt írták ezzel kapcsolatos közleményükben, hogy "az égi pályáját járó Hold először megközelíti az apró Vénuszt, majd egy látszólagos égi ütközés során be is kebelezi azt. A nappali égen az óriási és halvány holdsarló mellett az apró, tündöklően fényes félvénusz megkapó látvány lesz az égi ütközet során."

A közeledő páros Budapestről nézve 11.10-kor érintette meg egymást, majd a Vénusz alig egy perc leforgása alatt eltűnt a holdperem széle mögött. Nagy nagyításon először a bolygó északi csúcsa tűnt el, majd 49 másodperc múlva a teljes Vénusz a Hold mögé bújt. Kicsivel több, mint egy óra telt el, mire kilépett mögüle 12.22-kor.

Az írországi Dunsink Obszervatórium egy timelapse-fotót tett közzé X profilján a jelenségről:

The celestial dance of Venus and the Moon this morning . Photo from Dunsink Observatory by Research Scholars @albertocaniz91 and @jeremyrigney . #DIASDiscovers pic.twitter.com/DUI8lKWZib

Egy másik felhasználó pedig videóra rögzítette, ahogy az egyik égitest eltűnik a másik mögött:

The #Moon passed in front of #Venus this morning - here is Venus disappearing at about 09:42UT over #Shropshire - got lucky with little gaps in the cloud :)

No telescope or tracking mount, but #Sigma 18-300mm at 300mm on #Canon 600D pic.twitter.com/dCSu43Ve5e