Ha valaki keveselné az eddigi emojikat, van egy jó hírünk

Az emojik nyilvántartására létrehozott Emojipedia alapítója, Jeremy Burge még 2014-ben indította útjára a nem hivatalos Emoji-világnapot, amire minden évben július 17-én kerül sor.

A jeles alkalomhoz közeledve a portál idén is elkészítette azoknak a karaktereknek a látványtervét, amiket az ősz során jó eséllyel el fog fogadni a szabványt kezelő Unicode konzorcium, mint az Unicode 15.1-es frissítés új emojijait – írja a PCWorld.

Ezek pedig a vertikális- és horizontális fejrázás, a lime, a törött lánc, a főnix és a barna gomba lesznek, mellettük pedig 4 gendersemleges szimbólummal is bővül a repertoár, amk különböző összetételű családokat ábrázolnak.

