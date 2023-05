Stingnek is van baja a mesterséges intelligenciával

"A zeneszerzés ránk, emberekre tartozik. Ezt a harcot a következő néhány évben meg kell vívnunk: meg kell védenünk az emberi tőkét a mesterséges intelligenciától" - fogalmazott a BBC-nek nyilatkozó Sting, aki ezzel a mesterséges intelligenciát kritizáló zenészek sorába lépett be.

A zeneiparban az elmúlt hónapokban komoly viták alakultak ki a mesterséges intelligencia által írt dalokkal kapcsolatban, hasonló ügyek pedig a technológia népszerűségének növekedésével egyre több ismert személyiséget is érintettek.

A múlt hónapban egy TikTok-felhasználó azt állította, hogy a technológia segítségével Drake és The Weeknd hangját generálta a "Heart on my Sleeve" című, vírusként terjedő számhoz, melyet így kommentált: "A jövő már itt van".

Januárban Nick Cave ausztrál énekes-dalszerző beszélt arról, hogy "tucatnyi", az ő stílusában készült dalt készítettek a ChatGPT segítségével. Az egyik kísérletet "annak groteszk megcsúfolásának" nevezte, hogy mit jelent embernek lenni.

Nem minden zenész látja ugyanakkor ennyire sötéten a mesterséges intelligencia szerepvállalását. David Guetta DJ márciusban úgy nyilatkozott a CNN-nek, hogy igyekszik használni a technológiát, bár etikai kérdések felmerülhetnek azzal kapcsolatban, hogy egy mesterséges intelligencia írta dal szerzői jogai kit illetnek meg.

"Untatnak a mesterséges intelligencia alkotta képek és a zenével is így vagyok" - mondta ehhez képest Sting. "Elektronikus zenében talán működhet a dolog, de olyan daloknál, amelyek érzelmeket fejeznek ki, nem tudom elképzelni" - tette hozzá. Arról is beszélt, hogy eszközként hasznosnak tartja a mesterséges intelligenciát, de irányítani továbbra is az embernek kell azt.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs