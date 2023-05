Hidegben is éhes, műanyagfaló mikrobákat találtak

A The Guardian arról számolt be, hogy a tudósok szerint ezek a mikrobák, amelyek 15 Celsius-fokon is meg tudják emészteni a műanyagot, áttörést hozhatnak a műanyaghulladékok újrahasznosításában.

A műanyagot megemészteni képes mikrobákat már korábban is ismertek, de eddig csak olyanokat találtak, amelyek 30 Celsius-fok feletti hőmérsékleten képesek erre, ez pedig ipari méretekben rendkívül drágává tenné az újrahasznosítást.

A 15 Celsius-fokos hőmérsékleten a műanyagot megemésztő mikrobákat a svájci WSL Szövetségi Intézet tudósai fedezték fel, akik az ezzel kapcsolatos kutatásaikról a Frontiers in Microbiology című folyóiratban közöltek tanulmányt.

A svájci kutatóintézet tudósai

egy évre műanyagokat helyeztek ki a szabadba és ástak el a talajba Grönlandon, a Svalbard-szigeteken és Svájcban.

A kutatást vezető Joel Rüthi később kollégáival mintát vett a műanyagokon élő organizmusokból, és 19 baktériumtörzset, valamint 15 gombatörzset azonosított. Az izolált mikrobákat 15 Celsius-fokon engedték fejlődni a laboratóriumban, majd tesztelték az egyes törzsek műanyagemésztő képességét.

A vizsgált műanyagok között szerepelt a biológiailag nem lebomló polietilén (PE) és a biológiailag lebomló poliészter-poliuretán (PUR), valamint két, biológiailag lebomló keverék, a polibutilén-adipát-tereftalát (PBAT) és a politejsav (PLA).

A mikrobák egyik törzse sem tudta megemészteni a polietilént,

de 11 gombafaj és nyolc baktérium 15 Celsius-fokon megemésztette a poliészter-poliuretánt, 14 gombafaj és három baktériumfaj pedig a PBAT- és a PLA-keveréket is.

A tudósok azt is megállapították, hogy a Neodevriesia és a Lachnellula nemzetségbe tartozó gombák a PE kivételével az összes vizsgált műanyagot képesek voltak lebontani.

Nyitókép: Pixabay