Veszélyes kór terjed Magyarországon, megjött a figyelmeztetés

Már most is jelentős az UV-sugárzás a legmelegebb órákban, könnyen le lehet égni, a jövő héten is sok napsütés ígérkezik, az UV-értékek pedig elérhetik a veszélyes szinteket – hangzott el az RTL Híradóban.

A nem megfelelő fényvédelem is az oka annak, hogy az elmúlt 15 évben megduplázódott a melanómás megbetegedések száma Magyarországon. A súlyos, áttétes betegek túlélési esélyei azonban lényegesen javultak az új kezelések miatt.

Holló Péter, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója arról beszélt, az immunterápiában sikerült áttörést elérni. A kezelés képes visszakapcsolni a szervezet védekezőképességét, így jóval hatékonyabb, mint a 10 évvel ezelőtti terápiák. A leghatékonyabb gyógyszer azonban továbbra is a korai felismerés, és a megelőzés.

Nyitókép: Pexels.com