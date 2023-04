Veszélyes szúnyogok támadnak Európára, súlyos betegségeket hoznak

Az egyre nagyobb számban érkező szúnyogokkal együtt nő bizonyos betegségek terjedésének kockázata is, mivel ezek a rovarok vektorként viselkedve szállítják a patogéneket Európába. Ezért vállalkozott egy skót kutatás arra, hogy felmérje, a jelenlegi helyzetben és a jövőben mi várható egyes betegségek terjedésében, különböző klímaszcenáriókat figyelembe véve – írja a Euronews.

A vérszívók mellett a kutatók vándormadarakat is megfigyelnek, hogy kiderítsék, a nyugat-nílusi vírushoz hasonló zoonotikus megbetegedések terjedése hogyan alakulhat.

Már a mediterrán régiókban is megjelentek az ázsiai tigrisszúnyogok: ez a faj olyan betegségek terjesztésére képes, mint a dengue-láz, a zika, a nyugat-nílusi vírus vagy a chikungunya-láz. Ez a szúnyogfaj a következő évtizedekben már Angliában és Walesben is megtelepedhet. A szúnyogok az általuk terjesztett betegségek révén a világ legveszélyesebb állatai: évi egymillió ember halálához járulnak hozzá az átadott patogénekkel. Nekik köszönhetően: az elmúlt 50 évben a dengue-lázas esetek száma megharmincszorozódott, jelenleg az emberiség 40 százaléka, mintegy hárommilliárd ember él dengue veszélyeztette térségben.

Az ázsiai tigrisszúnyog kisebb, mint Európában honos rokona. A mintegy 2-10 milliméter hosszú rovart jellegzetes, fekete-fehér csíkos testéről ismerhetjük fel. Halkabb, mint amihez hozzászoktunk és nappal is csíp. Európa számos körzetében jelen van, így például Franciaország területének felén, ahol annyi problémát okoz, hogy programot is hirdettek már irtására.

A módszer lényege, hogy egy Vectrap névre keresztelt, vízzel teli tartályba csalogatják a nőstényeket, amelyből képtelen kijutni, a tojásrakást pedig egy szűrő akadályozza meg. Így a kutatók begyűjthetik a példányokat, amelyek nem tudnak szaporodni. A programhoz szükséges a lakosság aktív részvétele is.

Ázsiában pedig, ahol a faj endemikus, még nagyobb erőfeszítésekre van szükség az ellene viselt harcban. Itt alkalmazzák azt a módszert is, melyben

egy olyan baktériummal fertőzik meg a rovarokat, ami sterilizálja a nőstényeket.

Magyarországon is jelen van a tigrisszúnyog: a szakemberek szerint ezek a fajok már elégé elterjedtek hazánkban is.

Azzal tehetjük ellenük a legtöbbet, ha nem hagyjuk, hogy pangó víz maradjon a kertünkben, a házunk, lakásunk környékén. Már egy kupaknyi víz is elég a szúnyognak a szaporodáshoz. A szabadban töltött időben viseljünk testünket takaró öltözéket, illetve használjunk szúnyogriasztó készítményt. A szúnyogokat az izzadság mellett a parfüm illata is vonzza, így érdemes illatmentes dezodorra váltani, illetve kerülni a sötét ruházatot, mivel az is vonzó nekik.

Nyitókép: Pixabay