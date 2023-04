Jelentős változást észlel, aki Chrome-böngészőt használ

A Chrome böngészőt gyakran éri az a vád, hogy a versenytársaihoz képest sok memóriát fogyaszt, és még nem is kellően gyors. A Google most azt jelentette be, hogy a Chrome mostantól számottevően gyorsabb lesz az Android és a MacOS rendszereken – írja a hvg.hu.

A technikai módosításokkal legalább 10 százalékkal lett fürgébb a böngésző három hónap alatt egy szakmai teszt szerint.

A vállalat szerint a teljesítményjavuláshoz továbbfejlesztették a memóriakezelés mellett a gyorsítótárazást (cache) is. Már évek óta panaszkodnak a felhasználók arra, hogy egyre lomhább a Chrome, bár a piaci részesedésén ennek nem igazán látszanak a hatásai: a Statcounter márciusi adatai szerint globálisan a böngészőpiac 64,8 százalékát tudhatja magáénak, és csak óriási szakadékot követően, 19,5 százalékkal következik a második Safari.

Kizárólag asztali számítógépeken még nagyobb a Chrome előnye, 65,8 százalékkal állnak az élen, majd a második Edge 11,2 százalékkal követi. A dobogó legalsó fokán a Safari áll 10,91 százalékkal.

