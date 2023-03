Itt a nagy bejelentés: újabb területre tör be a ChatGPT

Hamarosan már olyan alkalmazásokat is letölthetünk majd a mobilunkra, amelyben ott lesz a ChatGPT-re épülő mesterséges intelligencia (MI). A chatbotot kifejlesztő OpenAI ugyanis bejelentette: elindítja azt a fejlesztői API-t, amivel ezt megvalósíthatják a fejlesztők – írja a hvg.hu.

A cég közlése szerint az új API ugyanazt az MI-modellt – a gpt-3.5-turbót – fogja használni, mint a népszerű chatbot, így a fejlesztők a ChatGPT eredeti változatához is hozzá tudnak majd férni. Az első ilyen újdonságot egyébként nemrég már be is jelentették, így ha valaki arra kíváncsi, milyen eredményt várhat majd az újdonságtól, az elég, ha közelebbről megnézni a Snapchat újítását, a My AI-t.

A ChatGPT API-jáért fizetniük kell majd a fejlesztőknek. Az árszabás szerint 750 szavanként nagyjából 0,002 dollárt. Éppen ezért egy másik ajánlatot is adott a cég: a ChatGPT Plushoz, vagyis a szolgáltatás fizetős változatához pontosan úgy férhetnek hozzá, mint az átlag felhasználók, havi 20 dolláros – 7000 forintos – árat kell fizetniük érte.

Nyitókép: Pixabay