Itt a magyarázat arra, miért köhögjük végig az idei telet

Az emberek egyik fertőzés után kapják el a másikat, ez okozhatja az elhúzódó köhögéssel járó állapotot – írja a Sky News. Kamila Hawthorne, a brit háziorvosok kollégiumának vezetője szerint az orvosoknak is feltűnt, hogy idén télen tovább tartanak a felső légúti megbetegedések, mint szokásosan, de azt is hozzátette, hogy az emberek különösebb beavatkozás nélkül is kigyógyulnak ezekből a betegségekből.

Véleménye szerint lehetséges, hogy a lezárások és a távolságtartás hatására a populáció ellenállóképessége általánosságban véve csökkent a fertőzésekkel szemben, de elismerte azt is, hogy nem látják át annak pontos mechanizmusát, hogy miért köhögünk olyan soká, ha mostanság megbetegszünk.

Elmondása szerint mind az alsó, mind a felső légúti megbetegedések száma magasabb az idei télen, mint korábban.

"Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az emberek az egyik fertőzést a másik után kapják el. Ezek mind különböző betegségek, és az egyik típusú fertőzés átvészelése nem ad immunitást egy másik ellen. Arra biztatnánk a betegeket, hogy tegyenek meg mindent, amit tudnak, beleértve a jó közhigiénia gyakorlását, például a rendszeres kézmosást, vagy ha ez nem lehetséges, a kézfertőtlenítők használatát, valamint a használt zsebkendők eldobását" – fogalmazott.

Azoknak, akik betegek, a láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek mellett sok folyadékot, pihenést javasol, és hogy tartózkodjanak meleg környezetben.

"A betegek megértését kérjük az antibiotikumokkal kapcsolatosan: ezek vírusfertőzés esetén hasztalanok, csak bakteriális eredetű fertőzésnél alkalmazzuk őket.

A felső légúti megbetegedések java nem ilyen.

Ha a köhögés makacs módon megmarad, színes váladék felszakadását vagy légszomjat tapasztal a beteg, mellkasa fáj vagy érthetetlen okból fogyni kezd, orvos felkeresését javasoljuk" – tette hozzá.

Nyitókép: dragana991/Getty Images