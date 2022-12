Kemenesi Gábor: az idei influenzaoltás kiemelkedően jól véd a vírus ellen

"Korábban érkezett az idei náthaszezon, de főként az influenza, ez már várható volt a külföldi adatok alapján" – állapította meg Kemenesi Gábor víruskutató.

Szerinte a bolygó déli féltekén is egy korábban induló, hamarabb felfutó influenzaszezonra lehetett készülni. A mostani negyvenkilencedik, ötvenedik hét környékén látható számok általában február elején, január végén szoktak jellemzőek lenni.

A járvány hamarabbi kezdete nem feltétlenül jelentheti azt, hogy hamarabb véget is ér, hiszen az esetszámot, a járványgörbét, a lefolyást számos tényező befolyásolhatja. Kemenesi Gábor szerint korábban az influenza a lezárások miatt nem tudott terjedni. Az egyéb légúti- vagy cseppfertőzéssel terjedő vírusoknál valószínűsíthetően ez szintén szerepet játszott.

A víruskutató szerint mivel már két éve nem találkoztunk a vírussal, most nagyobb "játszótere" van, masszívabban tud visszatérni és több embert tud elérni. A családi ünnepeknél a most terjedő három főbb légúti vírus miatt is jobban kell figyelni egymásra. Kiemelte:

az influenzaoltás nagyon fontos alappillére a védekezésnek.

A háziorvosok szerint 1,5-2 hét szükséges az immunitást kialakulásához, ezért érdemes minél előbb védetté tenni magunkat, ezáltal védeni tudjuk a családtagjainkat is. Az ünnepek alatt nyilvánvalóan nehéz kivitelezni a maszkviselést, a távolságtartást, de adaptív hozzáállással lehet védekezni. A karácsonyi vacsoránál sem elvárható a maszkviselés, de ha nagymama, kisgyermek, vagy csecsemő van a családban, akkor érdemes beoltatni magunkat, az RSV-vírus miatt maszkot hordani.

Az influenzaoltásokkal kapcsolatban elmondta: a világon influenzafigyelő jósolják évről évre, hogy a cirkuláló törzsek közül melyek lesznek a dominánsak. Az idei oltást jól eltalálták, ezért "abszolút jól tud működni". A víruskutató szerint az influenza elleni egyik fő védekezés az oltás beadása még a várandós nők esetében is.

"Több évtizedes tapasztalat van arról, hogy mennyivel jobban járnak a várandós nők, ha beoltatják magukat"

– mondta. A várandós nők biológiai okok miatt egyébként is jobban kitettek a légúti fertőzéseknek, és a vírus veszélyesebb hatással van rájuk.

A Covidnál megtanultuk: gyorsteszttel tudjuk azonosítani a fertőzést. Ugyanezen az elven működnek az influenza gyorstesztek, amik a gyógyszertárakban kaphatók. Kemenesi Gábor azt tanácsolta, hogy ha bárki betegnek érzi magát, az ne menjen a család közelébe, a tömegbe, különösen most, hogy egyszerre három vírus terjed.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton