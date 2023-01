Szenzációs felfedezést tett a NASA űrteleszkópja

Az LHS 475 nevű bolygó létére már korábban is utaltak információk, és ezt most a teleszkóp segítségével is sikerült megerősíteni.

Az LHS 475 átmérője csaknem pontosan akkora, mint a Földé, és körülbelül 41 fényévnyire található tőlünk. Azt egyelőre nem tudni, hogy a légköre is hasonló-e bolygónkéhoz.

A csillagászok sokáig csak a Nap körül keringő bolygókat ismerték. Az első exobolygókat csak az 1990-es évek elején fedezték fel.

Az exobolygók olyan égitestek, amelyek egy, a Naprendszerünkön kívüli csillag körül keringenek.

A NASA szakértői szerint több százmilliárd exobolygó található galaxisunkban, a Tejútrendszerben. A James Webb űrteleszkóp a NASA, valamint a kanadai és az európai űrkutatási ügynökségek együttműködésével épült meg, és 2021 végén egy Ariane hordozórakéta fedélzetén indult útnak a világűrbe a Francia Guyanán található európai űrrepülőtérről, Kourouból.

Az űrteleszkóp által készített első felvételeket 2022 nyarán tették közzé. Ezek minden korábbinál részletesebb betekintést nyújtanak a világűrbe.

Nyitókép: Fotó: Twitter/Mipsou