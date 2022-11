Ugrott az elektromos autózást ellenzők egyik fontos érve

Az elektromos autók megjelenését nem mindenki nézi jó szemmel, noha a technológia ellen felhozott érvek jó részéről már kiderült: alaptalanok. Példaként említhető, hogy a gyártásuk, illetve a teljes életciklusuk jóval környezetkímélőbb a belső égésű motoros (ICE-nek is nevezett) autókénál, beleértve az akkumulátorokhoz nélkülözhetetlen lítiumbányászatot is – írja a Zoldpalya.hu.

Most egy újabb népszerű villanyautó-szkeptikus állítást vettek górcső alá a német Edison magazin szerkesztői, akik rámutattak: a technológia ellenzői gyakran érvelnek azzal, hogy az elektromos autó addig nem lehet környezetkímélő, amíg az akkumulátorokba töltött energiát fosszilis tüzelőanyagokat égető erőművekben termeljük.

A cikk szerint ők elfelejtik, hogy a villanyautók helyi szinten igen hatékonyan csökkentik az emissziót, de azt is, hogy, amíg az áram esetén ott a lehetőség, hogy azt valóban klímasemleges, megújuló forrásokból termeljük, addig a fosszilis tüzelőanyagokat kizárólag a meglévő készletek kiaknázásával lehet előállítani.

A német lap azt is kiszámolta, hogy az ICE-autók is fogyasztanak áramot, nem is keveset: az üzemanyag előállításához, illetve az autók gyártásához, a benzinkút-hálózatok üzemeltetéséhez, de az autógyártók üzemeltetési, vagy épp marketing-tevékenységéhez ugyanúgy jelentős villamosenergia-fogyasztás kapcsolódik. A számításaik szerint

minden kilométer, amit egy benzines vagy dízel autó megtesz, körülbelül feleannyi áramot is felhasznál, mint amennyire egy elektromos autónak szüksége lenne ugyanazon a távon.

Azaz, amellett, hogy a táv megtételéhez üzemanyagot kell elégetni, ami környezetszennyezéssel jár, ugyanúgy szükség van az áramra is, mintha valaki elektromos autóval közlekedne. Szürke energia A hasonló, indirekt energiafogyasztás szürke energiának nevezik: ez az az energiamennyiség, amit be kell fektetni egy termékbe, annak értékesítése előtt. A szürke energia értéklánc csúcsán pedig a benzinkutak, benzinkút-hálózatok állnak. Az üzemanyagtöltő-állomásokon ugyanis rengeteg áramot használnak fel a világításra, klimatizálásra, de bizony a benzin vagy gázolaj autókba töltéséhez használt pumpák működtetésére is. Utóbbi fontos szempont, ugyanis a villanyautó-szkeptikusok előszeretettel hangoztatják, hogy a belső égésű motoros autók akkor is működnek ha épp áramszünet van, például egy természeti katasztrófa miatt.

Az üzemanyag előállítása és szállítása is komoly mennyiségű energiát emészt fel: a fúrás, pumpálás, a finomítási folyamatok, vagy épp a csővezetékek üzemeltetése ugyanis szintén jelentős áramfogyasztást jelent. Szintén szemmel látható az energiaköltsége az olyan termékek előállításának – például kenőanyagok – amelyekre nincs szükség az elektromos autóknál.

Megjegyzik, természetesen az elektromos autós töltőoszlopok is áramot használnak, az eddigi statisztikák szerint azonban a villanyautó-tulajdonosok túlnyomó többsége általában otthon tölt, a nyilvános töltőket pedig csak ritkán, jellemzően akkor veszik igénybe, amikor hosszabb útra indulnak.

