Egyre több politikus szerint vége a járványnak, a szakértők véleménye más

Az amerikai elnök elismerte, hogy országának van még "problémája" a koronavírussal: a problémát számokra lefordítva ismeretes, hogy minden nap több száz amerikai veszti életét a SARS-CoV-2 miatt, augusztusban 14 ezer áldozatit szedett a fertőzés – írja az ABC News.

A szombati Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is úgy fogalmazott, hogy a koronavírus-járványnak vége.

"A világjárványnak határozottan nincs vége. Ennek első okaként az éves halálesetek számát emelném ki" – mondta Peter Chin-Hong, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem fertőző betegségek specialistája.

A halottak száma még mindig magas

A CDC adatai szerint idén 223 ezer ember halt bele a betegségbe az USA-ban, ami többszöröse annak a számnak, ahány ember egy átlagos szezonban belehal az influenzába. 2010-2020 között nagyságrendileg 35 ezer halálesetet kötöttek évente influenzás megbetegedéshez.

Chin-Hong szerint ha ez a számadat ilyen magas marad, az azt jelenti, hogy

többen halnak meg koronavírusban az országban évente, mint diabétesz vagy más légúti betegségek miatt.

Naponta 60 ezer amerikai tesztel pozitívat, ami bár nem olyan magas, mint a nyári rekord 129 ezer, de nincs közel a tavaszi 25 ezres számhoz sem.

A betegség velünk marad

"Az én aggodalmam ezzel kapcsolatban az, hogy amikor azt állítjuk: a világjárványnak vége, az egyet jelent azzal, hogy nincs betegség, miközben tudjuk, hogy az országban még mindig itt van ez a fertőzés, amely hozzáadhat az őszi időszakban tapasztalt légúti megbetegedésekhez" – mondta Perry Halkitis, a Rutgers School of Public Health dékánja az ABC Newsnak.

Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO főtitkára szeptember közepén ennél óvatosabban fogalmazott: ő azt mondta,

közel lehet a világjárvány vége.

"A múlt héten volt 2020 márciusa óta a legalacsonyabb a koronavírusos halálesetek száma a bolygón. Soha nem voltunk ilyen jó helyzetben ahhoz, hogy véget vethessünk a járványnak. Még nem tartunk ott, de már látjuk a kiutat" – mondta el.

Együttélés a koronavírussal: tenni kell ellene

A WHO továbbra is nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek minősíti a koronavírust, ahogyan az Egyesült Államok is közegészségügyi vészhelyzetnek tartja azt, de a szakértők szerint az ország valószínűleg a világjárványból az endémiás fázisba lép át. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus a közeljövőben is velünk marad – Dana Mazo fertőzőbetegség-szakértő szerint meg kell tanulnunk együtt élni vele.

"A terminológiával kapcsolatos vitánál fontosabb, hogy az emberek megértsék:

a Covid nem tűnt el. És nem is valószínű, hogy egyhamar teljesen eltűnik"

– fogalmazott.

Ez különösen fontos tudni az őszi, hidegebb hónapok közeledtével, amikor az esetek hagyományosan emelkedni kezdenek, és potenciálisan új variánsok jelennek meg.Ha ezek helyi kitörésekhez vezetnek, mert az emberek nem tartják be a vírus elkerülésével kapcsolatos ajánlásokat, az problémát jelenthet ezen a télen is.

