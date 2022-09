Nagyon terjed egy újabb omikron-alvariáns

A szekvenált minták 9 százalékából tudják már kimutatni az Egyesült Királyságban ezt az variánst: az USA-ban is ugyanez az arány, és több tucatnyi másik országban is felfedezték már terjedését.

A variánsról egyelőre még nem tudunk túl sokat: a MedicaXpress cikke a következőket állapította meg azzal kapcsolatosan.

Két vírusból születhetett az új variáns

A BA.4.6 a BA.4 variánsból fejlődött ki. A BA.4-et 2022 januárjában azonosították Dél-Afrikában, azóta pedig már világszerte terjed. Valószínű, hogy rekombinációs vírusról van szó, vagyis úgy keletkezhetett, hogy két különböző koronavírus-variáns egyidejűleg fertőzött meg egy embert.

A BA.4.6 sokban hasonlít a BA.4-re, de a tüskefehérjén új mutációk is megjelentek ahhoz képest: a R346T névre hallgató mutációt több variánsban megfigyelték már és

az immunvédelem kikerülésének képességével hozták kapcsolatba.

Ez azt jelenti, hogy a BA.4.6 könnyebben játssza ki a korábbi megfertőződések, illetve az oltás nyújtotta védelmet is.

Enyhe fertőzést okoz

Szerencsére azonban az omikron általánosságban enyhébb megbetegedéseket okoz, mint a korábbi vírusvariánsok, és erre számíthatunk a BA.4.6 esetében is. Nem érkeztek arról jelentések, hogy a tünetek súlyosabbak lennének az ezen variáns okozta megbetegedéseknél, mint más változatok esetében.

Könnyebben is terjed ugyanakkor ez a variáns,

és úgy tűnik, a BA.4.6 még a BA.5-nél is fertőzőbb - ugyan ezt egyelőre csak egy szakértői ellenőrzés előtt álló tanulmány állítja, de a tapasztalatok is alátámasztják a vélekedést. Ráadásul a fertőzés korai szakaszában nagyon gyorsan osztódik, sokkal gyorsabban, mint a korábbi omikron-alvariánsok.

Az oltás továbbra is kell

Az Oxfordi Egyetem kutatása szerint a három adag Pfizer-vakcinával oltottak védettségét könnyebben kerüli meg ez a variáns, mint a korábbiak - a frissen bevezetett bivalens oltásokkal kapcsolatos információk ugyanakkor még nem állnak rendelkezésre. Az oltás szerepe ezzel együtt is továbbra is kiemelt, mivel a súlyos megbetegedés előfordulását töredékére csökkenti az, ha valaki be van oltva koronavírus ellen.

Nyitókép: Andriy Onufriyenko/Getty Images