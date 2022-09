Elviselhetetlen az űrszemét a Föld körül - drasztikus javaslat érkezett

A NASA 1990-es években született iránymutatása szerint az úgynevezett alacsony Föld körüli pályán (angolul Low Earth Orbit, azaz LEO) keringő, elsősorban távközlési és más polgári célokat szolgáló műholdak, aktív használatuk után, még 25 évig orbitális pályán maradhatnak.

Mostanra azonban már bőven túl sok ilyen eszköz kering az űrben, nem beszélve arról, hogy időközben megjelentek Starlink-műholdak, az Amazon OneWeb-műholdjai és más hasonló eszközök.

Ezért ideje új szabályozást alkotni - szólalt fel sürgetőleg az illetékes amerikai hatóság, a Federal Communications Commission (FCC). Mint a hwsw.hu idézte,

2025-re összességében csaknem húszezer LEO-műholdat állítanának üzembe,

ám ha ezekre is a jelenlegi, 25 éves "szemétkénti" keringési szabály vonatkozik, akkor olyan elképesztő mennyiségű űrszemét termelődik, mely már a csillagászati észleléseket is zavarhatja, illetve a katonai és polgári (űr)repülés, űrkutatás számára is növekvő kockázatot jelent. Ugyanis jelentősen megnő ütközések valószínűsége.

Az FCC drasztikus változtatást javasol, és 5 évre csökkentené a "roncsidőszakot".

Az indítvány ugyanakkor a jelenleg üzemben lévő, illetve a mostani roncstemető részét képező műholdakra nem vonatkozik.

