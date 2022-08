Több mint 5 kiló súlyú ritka drágaköveket találtak - fotó, videó

Az egymillió dollárt érő lelet megtalálóját, Anselim Kawishe kisüzemi bányászt Adolf Ndunguru, az ásványügyi minisztérium államtitkára mutatta be a nyilvánosságnak Mirerani tanzanitbányászati területen tartott ünnepségen.

A tanzanit egy ritka, kék színű drágakő, melyet kizárólag Tanzánia területén termelnek.

Tanzánia elnöke, Samia Suluhu Hassan elrendelte, hogy a bányásznak azonnal fizessék ki az őt megillető pénzt.

Szintén egy kisipari bányász, Saniniu Laizer talált meg 2020-ban szintén két tanzanitot, melyek összesen 14 kilót nyomtak.

Csiszolva ilyen kék színű a tanzanit:

#MyLoveAffairWithDiamonds w/ Karen Suen Fine Jewellery stunning tanzanite and diamond ring, a modern twist in classic halo with bezel set diamonds!#YourDailyDoseOfSparkle #ChampagneGem pic.twitter.com/Nk9RyDqkqZ — CHAMPAGNE GEM™️ (@xCHAMPAGNEGEMx) August 28, 2022