Régi-új funkciót kapnak az iPhone-ok

Telepíthetővé vált az ősszel megérkező iOS 16 ötödik nyilvános bétája a támogatott iPhone-okra. A legnagyobb érdeklődést kiváltott fejlesztésének egy apróság bizonyult, a „notchos" modelleken opcionálisan bekapcsolhatóvá vált az akkutöltöttség számmal való mutatása az értesítési csíkon – írja az Origo.

Az említet funkció az iPhone X-ig az „alapfelszereltség” része volt az iOS-ben, ám a szenzorszigetet tartalmazó érintőkijelző bevezetésével az Apple száműzte, mivel túl sok helyet foglalt a mindig látható akkus ikontól balra megjelenő százalék.

Az iOS 16 ugyan visszahozza az akkutöltöttségi százalék mindig látható kijelzését, ám helyspórolási célból magában az akkus ikonban látható a szám, nem pedig mellette található. Ennek következménye, hogy a szám olvashatóságának javítása miatt mindig teljesen ki van töltve az akkus ikon belseje. Vagyis maga

az ikon vizuálisan nem reflektál többé az akkutöltöttség szintjére.

Ezzel viszont nem mindenki van kibékülve: a The Verge szerzője szerint nehezen olvashatóak a parányi számok, továbbá kissé zavaró a teljes töltöttségre utaló ikon és a rajta olvasható kisebb százalék közti ellentmondás.

The battery percentage indicator makes it’s debut on notched devices with iOS 16 beta 5! pic.twitter.com/uAOmPRTFhE — Aaron (@aaronp613) August 8, 2022