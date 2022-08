Különleges programra invitálnak a csillagászok a késői óráktól

Az Egy hét a csillagok alatt 2022 elnevezésű programsorozat augusztus 5. és 14. között folyik, során az országban több mint 60 helyszínen várják az érdeklődőket esti távcsöves bemutatóra – ismertette érdeklődésünkre Kiss László csillagász megjegyezve: az eseményhez kapcsolódóan a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján egy Google-térképen is nyomon követhető, hogy hol és milyen aktivitás várható Magyarországon az esti órákban.

Mint fogalmazott, tipikusan bemutató csillagvizsgálók lesznek nyitva az említett időszakban, de amatőr csillagászok is kivonulnak kisebb-nagyobb városok főtereire, utcáira, hogy aztán – a fényszennyezéstől függetlenül is – az ég felé fordítsák saját távcsöveiket, amivel az a reményük, hogy a Galilei-féle távcsöves élményt átadják bárkinek, aki hozzácsapódik ezekhez az aktivitásokhoz.

A meghirdetett időszakban telihold körüli holdfázis lesz, így ez az égi test – ahol derült lesz az ég – bizonyosan be fogja ragyogni minden alkalomkor az éjszakai eget, de este 10 után már a Szaturnusz bolygó és gyűrűje feltűnésére is eséllyel lehet számítani. De augusztus 11-én van a Perseidák csillaghullása, tehát az okulárnézéshez való sorban álláskor – az esti 9-10 órás sötétben – is lesz mit látni szabad szemmel – jegyezte meg Kiss László hozzátéve: tapasztalataik szerint ez egy nagyon jó családi program szokott lenni, 7-től 77 éves korig bárkinek érdekes lehet.

A bemutató akciókra egyébként semmiféle jelentkezés nem szükséges, „oda kell csak menni és nézni”.

Kiss László csillagász arra is kitért, hogy az idei programot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Innovációs Hivatal egy mecenatúra projekt kertében megtámogatta, így az országos médiakampány mellett különféle klasszikus ajándéktárgyakat is gyártottak, amivel az érdeklődőknek fognak kedveskedni. „Ezekkel megőrizhetik az esetleg fölgyúló lángot, hogy aztán majd 2023-ban is visszatérjenek az augusztusi programokhoz” – fogalmazott a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.

A programról bővebben itt tájékozódhatnak.

Kiss Lálszó csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke minap az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt. A vele készült beszélgetés alább tekinhető meg:

Nyitókép: Pixabay.com