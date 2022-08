Rejtélyes lyukak jelentek meg az óceán fenekén: senki nem érti, hogy kerültek oda - fotók

Az Atlanti-óceán fenekén, több mint 2,7 kilométeres mélységben fedezték fel a pedáns sorba rendeződő lukakat: az óceán fenekét egy távolból irányított eszközzel vizsgálták, amikor meglepetésükre ezekre a képződményekre bukkantak az Azori-szigetektől északra, írja a Sky News.

A lukak lehetnek nyomok vagy szellőzőnyílások is. Egy víz alatti vulkán közelében bukkantak rájuk, a NOAA Facebook-bejegyzése szerint pedig már korábban is felhívták rájuk a figyelmüket. Eredetük azonban továbbra is rejtély.

Közösségi oldaluk követőitől megkérdezték: mit gondolnak, vajon mi alakíthatta ki ezeket a furcsa kis krátereket? Válaszként volt, aki felvetette, hogy

egy mintavevő gép vájhatta azokat, mások pedig azt írták, az alsóbb talajrétegek mozgása közben metán szabadulhatott fel,

amely ezeken a lukakon keresztül távozott a víz felé.

A lehetséges magyarázatok közt szerepelt az is, hogy földönkívüliek miatt alakultak ki a mélyedések, esetleg itt terült el valaha Atlantisz. Egy racionalitásba jobban kapaszkodó ötlet szerint inkább úgy fest, mintha a kis lyukakon valami lefelé hatolt volna, nem pedig felfelé bújt ki. "Ha van valami az óceánfenék alatt, mondjuk egy tengeralattjáró, és az elmozdult, a szellőzőnyílásokba behullhatott az üledék" - szól a magyarázat második fele.

A kutatásnak egy víz alatti hegyvonulatot kellett volna feltárnia, de a július 23-án készült felvételek zavarba hozták a tudósokat.

A lyukak alkotta vonal egyébként nem szabályosan egyenes, és a mélyedések egymástól való távolsága sem egyforma. Az alábbi bejegyzés képei közt látható egy, amin két piros pont is van. Ez a merülőegység lézere, a pontok közti távolság 10 centiméter.

A NOAA megjegyezte: a közép-atlanti gerinc tektonikusan aktív, gyakran földrengések helyszíne, valamint hidrotermális forrásokkal tűzdelt.

Nyitókép: NOAA